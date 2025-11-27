पति की 'कातिल' मुस्कान नवजात बेटी के साथ मेरठ जेल के बैरक 12A में शिफ्ट, अस्पताल में हुई थी डिलीवरी

यूपी के मेरठ में पति सौरभ राजपूत की हत्या कर शव को ड्रम में सीमेंट से भरकर छिपाने के आरोप में जेल में बंद पत्नी मुस्कान को नवजात बेटी के साथ जेल के बैरक 12A में शिफ्ट कर दिया गया है. 24 नवंबर को मुस्कान ने मेडिकल कॉलेज में बच्ची को जन्म दिया था. जेल प्रशासन ने मां और बच्चे दोनों को स्वस्थ बताया है और बच्चे को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं.

और पढ़ें

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, मेरठ जिला जेल प्रशासन ने बताया कि मुस्कान नाम की महिला को बैरक 12A में शिफ्ट कर दिया गया है. वह अपने पति की नृशंस हत्या और शव को नीले ड्रम में सीमेंट से छिपाने के मामले में जेल में बंद है. मुस्कान को गुरुवार को उसकी नवजात बेटी के साथ जेल में शिफ्ट किया गया है. उसने 24 नवंबर को लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में बच्ची को जन्म दिया था. जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया है कि मां और बच्ची स्वस्थ हैं. नवजात को जेल परिसर में ही टीके लगाए जाएंगे.

मुस्कान रस्तोगी के दिवंगत पति सौरभ राजपूत के परिवार ने नवजात बच्ची की पितृत्व की पुष्टि के लिए डीएनए टेस्ट कराने की मांग की थी. हालांकि, जेल अधीक्षक शर्मा ने बताया कि अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से लिखित अनुरोध नहीं आया है, इसलिए डीएनए टेस्ट शुरू नहीं किया गया है. मुस्कान और उनकी बेटी को बैरक 12A में रखा गया है, जहां उनके अलावा 21 महिला कैदी और तीन छोटे बच्चे पहले से हैं. जेल सूत्रों के मुताबिक, बैरक में पहुंचने पर अन्य महिला कैदियों ने मुस्कान को बेटी के जन्म पर बधाई दी.

Advertisement

आपको बता दें कि मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला को 4 मार्च को मेरठ के इंदिरा नगर स्थित घर में सौरभ की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. एफआईआर के अनुसार, दोनों ने सौरभ के शव के टुकड़े किए, उसे सीमेंट भरे नीले ड्रम में रखा और फिर हिमाचल प्रदेश भाग गए थे. बाद में मुस्कान ने अपने परिवार को घटना की जानकारी दी थी. मुस्कान या उनके दिवंगत पति में से कोई भी रिश्तेदार नवजात बच्ची को देखने जेल नहीं आया है.

वहीं, वरिष्ठ अधीक्षक डॉ. शर्मा ने बताया कि जेल के डॉक्टर नियमित रूप से मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य पर नजर रखेंगे. मुस्कान को पोषक भोजन दिया जा रहा है. फिलहाल उसे जेल का कोई काम नहीं दिया जाएगा; एक महीने बाद हल्के काम सौंपे जा सकते हैं. बच्चों के लिए क्रेच जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, और बच्ची को जेल की आंगनवाड़ी में भी पंजीकृत किया जाएगा. जेल दिशानिर्देशों के अनुसार माँ और बच्चे के लिए सभी आवश्यक चीजें प्रदान की जाएंगी.

---- समाप्त ----