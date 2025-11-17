प्रयागराज: पत्नी की लाश से लिपटकर रोने वाला पति ही निकला कातिल! चाकू से रेता था गला, फिर फर्श पर खून से लिखा- मैं पागल थी...

प्रयागराज की बारा थाना पुलिस ने एक महिला की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है. महिला की लाश उसके घर में ही मिली थी. फर्श पर खून से 'मैं पागल थी, पति निर्दोष है' लिखा मिला था. शुरू में लगा महिला ने आत्महत्या की होगी, लेकिन जांच में मृतका का पति ही 'कातिल' निकला. आइए जानते हैं सनसनीखेज कहानी...

दरअसल, ये मामला बीते शुक्रवार की दोपहर का है जहां बारा थाना क्षेत्र स्थित एक मकान में महिला की लाश मिलने की खबर पुलिस को मिली थी. तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि महिला की लाश जमीन के फर्श पर लहुलुहान हालत में पड़ी है. उसके गले में चाकू से वार किया गया था और खास बात ये थी कि जमीन पर सुसाइड नोट भी लिखा था.

जमीन पर लिखा था- 'मैं पागल थी, मेरा पति निर्दोष है.' वहीं, पुलिस के सामने मृतका का पति दहाड़ मारकर रो रहा था. पति को ऐसे रोते देख पुलिस को पहली नजर में लगा कि उसकी पत्नी ने सुसाइड किया है. फिर भी पुलिस ने जांच-पड़ताल शुरू की. जांच बढ़ी तो पति पर शक गया. जब उसे थाने बुलाकर कड़ाई से पूछताछ की गई तब वह टूट गया. पति ने बताया कि उसने ही अपनी पत्नी की हत्या की है और उसी के खून से सुसाइड नोट लिखा था, ताकि उसपर किसी को शक ना हो.

शादी, बच्चे की चाहत, दूसरी महिला से अवैध संबंध

दरअसल, हत्यारोपी रोहित द्विवेदी सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था और अपनी पत्नी सुषमा के साथ किराये के मकान में रहता था. उसकी शादी 2020 में हुई थी लेकिन शादी के बाद भी दोनों को कोई बच्चा नहीं हुआ. इसी को लेकर अक्सर दोनों के बीच विवाद होता था.

इसी बीच रोहित का एक दूसरी महिला से अवैध संबंध हो गया. इसकी जानकारी सुषमा को हुई तो घर में कलह बढ़ गई और झगड़ा-मारपीट होने लगा. शुक्रवार को भी झगड़े का कारण यही मुद्दा बना. तभी तैश में आकर रोहित ने चाकू से सुषमा के गले में वार कर दिया. नुकीला चाकू सुषमा के गले में फंस गया, जिससे उसकी मौत हो गई.

पत्नी के खून से ही सुसाइड नोट लिख डाला

पत्नी की हत्या के बाद रोहित डर गया और पुलिस से बचने के लिए ड्रामा रचा. उसने पत्नी के खून से ही सुसाइड नोट लिख डाला, ताकि उसपर किसी को शक ना हो और ये आत्महत्या लगे. हत्या के बाद रोहित पीछे के दरवाजे से ड्यूटी चला गया. इसके बाद भी उसका शातिर दिमाग चलता रहा कि पुलिस को कैसे गुमराह किया जाए. इसीलिए उसने ड्यूटी जाने के कुछ घंटे के बाद अपनी मृतक पत्नी को कई बार लगातार फोन किया. फोन न उठने पर मकान मालिक को कॉल किया. ऐसे में मकान मालिक संतोष कमरे पर गया. आवाज लगाई लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला.

फिर संतोष और रोहित ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने दरवाजा खोला तो देखा कि सुषमा की लाश जमीन पर पड़ी है. उसके गले में चाकू घुसा हुआ था और जमीन पर सुसाइड नोट लिखा था. पत्नी की लाश देखकर रोहित फूट-फूट कर रोने लगा और उसको गले से लगा लिया. रोहित को लगा कि पुलिस अब गुमराह हो चुकी है. मगर पुलिस ने लोकेशन के आधार पर रोहित से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और इस पूरी वारदात का खुलासा हो गया.

