बाराबंकी हादसे का CCTV आया सामने... विशालकाय पेड़ गिरने से हुई थी 5 लोगों की मौत

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

घटना थाना जैदपुर क्षेत्र के हरख ब्लॉक के पास हुई, जहां तेज बारिश के बीच करीब 10:29 बजे सड़क किनारे खड़ा एक विशालकाय पेड़ जड़ से उखड़कर तेज रफ्तार से आ रही बस पर जा गिरा. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

दरअसल, इस हादसे में बस ड्राइवर संतोष सहित पांच लोगों की मौके पर मौत हो गई. मृतकों में जूही सक्सेना, 58 वर्षीय महिला रकीबन, शिक्षा मल्होत्रा और मीना श्रीवास्तव शामिल हैं. वहीं, घायल यात्रियों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

वहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक घायल महिला शैल कुमारी ने वीडियो बनाने वालों पर नाराजगी जताई और कहा, यहां हम लोग मर रहे हैं और आप लोग वीडियो बना रहे हैं. इस बयान ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और राहत कार्य शुरू किया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 5–5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की. जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने आश्वासन दिया कि मुआवजा सीएम के आदेश के अनुसार तुरंत दिया जाएगा. इस हादसे ने बारिश के मौसम में सड़क सुरक्षा और पुराने पेड़ों की नियमित जांच-पड़ताल की ज़रूरत पर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

