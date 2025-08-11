scorecardresearch
 

Feedback

यूपी के फतेहपुर में मकबरे को लेकर बढ़ा बवाल, मंदिर बताकर पूजा करने पहुंचे हिंदू संगठनों ने की तोड़फोड़

यह पूरा विवाद शिव मंदिर बनाम मकबरे को लेकर है. हिंदू संगठनों ने मकबरे के शिव और श्रीकृष्ण मंदिर होने का दावा किया है. मौके पर फिलहाल हिंदू संगठन के लोगों की भारी भीड़ जमा हो चुकी है. हिंदू संगठन के लोग मकबरे में पूजा-पाठ करने के लिए यहां पहुंचे हैं.

Advertisement
X
फतेहपुर में मकबरा तोड़ने पहुंचे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता
फतेहपुर में मकबरा तोड़ने पहुंचे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में नबाव अब्दुल समद के मकबरे को लेकर बवाल काफी बढ़ गया है. हिंदू संगठन सोमवार को उस मकबरे को तोड़ने पहुंचे हैं और उनका दावा है कि इस जगह पर हजारों साल पहले भगवान शिव और श्रीकृष्ण का मंदिर था. हालांकि प्रशासन ने मकबरे की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग लगाई थी, लेकिन भीड़ के सामने सारे इंतजाम नाकाफी नजर आ रहे हैं. 

मकबरे की जगह था शिव मंदिर?

यह पूरा विवाद शिव मंदिर और मकबरे को लेकर है. हिंदू संगठनों ने मकबरे के शिव और श्रीकृष्ण मंदिर होने का दावा किया है. मौके पर फिलहाल हिंदू संगठन के लोगों की भारी भीड़ जमा हो चुकी है. हिंदू संगठन के लोग मकबरे में पूजा-पाठ करने के लिए यहां जुटे हैं. प्रशासन इन लोगों को रोकने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से सफलता नहीं मिली है. 

सम्बंधित ख़बरें

fatehpur makbara vs mandir
Fatehpur में मंदिर बनाम मकबरा विवाद, जानें... 
Fatehpur: Public Bridge, Administrative Action
जनता ने खुद बनाया पुल, प्रशासन ने क्यों तोड़ा? देखिए रिपोर्ट 
प्रशासन से तंग आकर महिलाओं ने खुद बनाया पुल 
women are preparing a bamboo pool
जब सरकार ने नहीं सुनी तो महिलाओं ने खुद बनाया पुल, आसपास के गांववालों के लिए बनीं मिसाल 
पुलिस ने किया कालीशंकर की हत्या का खुलासा
बुजुर्ग को डंडे से पीटकर ले ली थी जान, आरोपी गिरफ्तार, ऐसे हुआ मामले का खुलासा 

ये भी पढ़ें: बोहनी भी नहीं हो रही... औरंगजेब की कब्र भरोसे चला रहा है घर, अब ग्राहक को तरस रहे व्यापारी

मकबरे में बनी मजार पर तोड़फोड़

सदर तहसील क्षेत्र स्थित नवाब अब्दुल समद मकबरे को बीजेपी जिलाध्यक्ष ने मंदिर बताया था और इसी दावे के बाद से विवाद की शुरुआत हो गई. उन्होंने इस मकबरे को एक हज़ार साल पुराना ठाकुर जी और शिवजी का मंदिर बताया था. मंदिर के स्वरूप को बदलकर मकबरा बनाने का आरोप लगाया गया है. 

Advertisement

ये भी पढ़ें: औरंगजेब की कब्र न दिल्ली, न औरंगाबाद... बल्कि नामालूम सा शहर खुल्दाबाद में क्यों?

हिंदू संगठनों ने मकबरे में कमल का फूल और त्रिशूल के निशान को मंदिर होने का सबूत बताया है. जिला प्रशासन मामले को गंभीरता से लिया है और फिलहाल मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स मौजूद है. मकबरा परिसर में हिंदू संगठन के लोग घुस चुके हैं और वहां बनी मजार पर तोड़फोड़ की गई है. इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प भी हुई है.

मकबरा परिसर में बनी मजार को हिंदू संगठनों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिसके बाद से इलाके में तनाव बढ़ गया है. मुस्लिम समुदाय के लोग भी मौके पर जमा हो चुके हैं और दूसरी तरफ से पथराव भी हुआ है. इसके बाद डीएम और पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और कानून व्यवस्था बनाने की कोशिश में जुटे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement