'चल हट, भाग यहां से...', हाथरस में बीजेपी MLC के बेटे ने सिपाही से की बदसलूकी, स्कॉर्पियो से जाम लगाने पर टोका तो दिखाई अकड़

उत्तर प्रदेश के हाथरस में भाजपा एमएलसी के बेटे और एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी के बीच कहासुनी का वीडियो वायरल हो रहा है. दरअसल, एमएलसी के बेटे की स्कॉर्पियो सड़क पर खड़ी होने के कारण जाम लग रहा था. ऐसे में ट्रैफिक सिपाही ने उसे हटाने को कहा. लेकिन एमएलसी के बेटे ने बदसलूकी करनी शुरू कर दी. दोनों में जमकर बहस हुई, जिसका सिपाही ने वीडियो बना लिया. मामला सासनी कोतवाली क्षेत्र के निकट चौराहे का है.

भाजपा एमएलसी का नाम ऋषिपाल सिंह और उनके बेटे का नाम चौधरी तपेश है. तपेश स्कॉर्पियो लेकर बाजार निकला था, जहां उसकी ट्रैफिक पुलिसकर्मी से तीखी कहासुनी हो गई. यह घटना उस समय हुई जब तपेश ने अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी सड़क पर खड़ी कर दी, जिससे जाम लग रहा था. ट्रैफिक सिपाही ने गाड़ी हटाने को कहा, तो विधायक के बेटे ने रौब झाड़ना शुरू कर दिया. देखें वीडियो-

एमएलसी के बेटे तपेश की गाड़ी पर 'विधायक' लिखा हुआ था और बोनट पर भाजपा का झंडा भी लगा था. गाड़ी के अंदर एक गनर भी मौजूद था. जब तपेश ने ट्रैफिक पुलिस के सिपाही से बदतमीजी की, तो सिपाही भी उससे भिड़ गया.

वायरल वीडियो में सिपाही यह कहते हुए सुनाई दे रहा है, "आप रोड पर जाम लगा रहे हो, ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो. मैं आपसे दो गुना पढ़ा-लिखा हूं. बात करने का सलीका जानता हूं." सिपाही के मुताबिक, चौराहे पर जाम लगने लगा तो मैंने गाड़ी हटाने के लिए कहा. टोकने पर कार में सवार युवक भड़क गया और बोला 'चल हट, भाग यहां से और गाड़ी हटाने से मना कर दिया.

इस मामले पर हाथरस के एएसपी अशोक कुमार ने कहा कि वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

