scorecardresearch
 

Feedback

हरदोई: दो सगे भाई एक साल तक बहन से करते रहे दुष्कर्म, Video भी रिकॉर्ड किया, ब्लैकमेलिंग का ऐसे हुआ खुलासा

Hardoi Crime News: हरदोई के अरवल थाना क्षेत्र में दो सगे भाइयों ने अपनी छोटी बहन से सालभर से अधिक समय तक दुष्कर्म किया. शादी तय होने के बाद युवती ने मंगेतर को सच्चाई बताई और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. सबूत के तौर पर वीडियो भी सौंपा गया. पुलिस ने तुरंत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मेडिकल जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी.

Advertisement
X
पीड़ित लड़की ने एक साल की पूरी करतूत बताई. (Photo: Screengrab)
पीड़ित लड़की ने एक साल की पूरी करतूत बताई. (Photo: Screengrab)

एक तरफ महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का मिशन शक्ति अभियान अपने पांचवें चरण में चल रहा है, वहीं दूसरी ओर हरदोई से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां विशेष समुदाय से ताल्लुक रखने वाले दो सगे भाइयों ने रिश्तों को तार-तार कर दिया.

आरोप है कि दोनों भाई अपनी छोटी बहन के साथ पिछले एक साल से अधिक समय से दुष्कर्म कर रहे थे. मामला तब सामने आया जब बीती 18 सितंबर को युवती के साथ एक भाई ने फिर से दुष्कर्म किया और इस दौरान उसका मंगेतर उससे मिलने पहुंच गया. पीड़िता ने अपने मंगेतर को भाइयों की करतूत के बारे में बताया. इसके बाद मंगेतर ने युवती को हिम्मत दी और थाने जाकर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी.

युवती ने अरवल थाना पहुंचकर अपने दोनों बड़े भाइयों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है.

दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है.


परिवार में दो बहन और पांच भाई, वीडियो भी बना लिया था
हरदोई जिले के अरवल थाना क्षेत्र की इस घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया है. पीड़िता के परिवार में दो बहनें और पांच भाई हैं. आरोप है कि दोनों बड़े भाई लंबे समय से उसके साथ दुष्कर्म कर रहे थे. युवती ने बताया कि हाल ही में एक भाई ने उसका वीडियो भी बना लिया था और दोनों भाइयों ने मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी थी.

सम्बंधित ख़बरें

लंबे समय से सेक्स रैकेट का कारोबार चल रहा था. (Photo: Screengrab)
अयोध्या में पुलिस चौकी के नजदीक चल रहा था सेक्स रैकेट, 11 लड़कियां पकड़ी गईं, Video वायरल 
मुख्य आरोपी फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है. (Photo: Screengrab)
UP: मोमबत्ती और बाइबिल रख गरीब हिंदू परिवारों का कराते थे धर्म परिवर्तन, हरदोई से 8 गिरफ्तार 
प्रिंसिपल ऑफिस में छात्र को मुर्गा बनाकर भी पीटा गया. (Photo: Screengrab)
11वीं क्लास के छात्र को शिक्षकों ने नीचे गिराकर लात घूंसो से पीटा, Video वायरल हुआ तो 5 के खिलाफ FIR 
दंपति में हुई लड़ाई तो पति ने पत्नी को मार दी गोली (Photo: Screengrab)
UP: नथ बेचकर शराब पी गया पति, पत्नी ने की लड़ाई तो शख्स ने दी ये खौफनाक सजा 
hardoi news
हरदोई में शक के चलते पत्नी की हत्या 

शादी तय होने के बाद युवती ने लिया एक्शन
शादी तय होने के बाद युवती ने हिम्मत जुटाई और अपने मंगेतर को सब कुछ बता दिया. इसके बाद उसने पुलिस को तहरीर के साथ-साथ वीडियो भी सबूत के रूप में सौंप दिए. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया.

Advertisement

इस घटना ने पूरे सामाजिक ढांचे को झकझोर कर रख दिया है. लोग आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. हरदोई का यह मामला रिश्तों को कलंकित करने वाला है और सवाल खड़ा करता है कि जब अपने ही घर के लोग भरोसे के लायक न रहें, तो बेटियां आखिर किस पर भरोसा करेंगी?

इस पूर मामले पर सीओ सतेंद्र सिंह ने कहा, 'दिनांक 23-9-2025 को थाना अरवल क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता द्वारा अपने ही परिवार के दो लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए तहरीर दी गई. तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा तत्काल दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है. अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement