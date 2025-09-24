हरदोई: दो सगे भाई एक साल तक बहन से करते रहे दुष्कर्म, Video भी रिकॉर्ड किया, ब्लैकमेलिंग का ऐसे हुआ खुलासा

एक तरफ महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का मिशन शक्ति अभियान अपने पांचवें चरण में चल रहा है, वहीं दूसरी ओर हरदोई से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां विशेष समुदाय से ताल्लुक रखने वाले दो सगे भाइयों ने रिश्तों को तार-तार कर दिया.



आरोप है कि दोनों भाई अपनी छोटी बहन के साथ पिछले एक साल से अधिक समय से दुष्कर्म कर रहे थे. मामला तब सामने आया जब बीती 18 सितंबर को युवती के साथ एक भाई ने फिर से दुष्कर्म किया और इस दौरान उसका मंगेतर उससे मिलने पहुंच गया. पीड़िता ने अपने मंगेतर को भाइयों की करतूत के बारे में बताया. इसके बाद मंगेतर ने युवती को हिम्मत दी और थाने जाकर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी.



युवती ने अरवल थाना पहुंचकर अपने दोनों बड़े भाइयों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है.

परिवार में दो बहन और पांच भाई, वीडियो भी बना लिया था

हरदोई जिले के अरवल थाना क्षेत्र की इस घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया है. पीड़िता के परिवार में दो बहनें और पांच भाई हैं. आरोप है कि दोनों बड़े भाई लंबे समय से उसके साथ दुष्कर्म कर रहे थे. युवती ने बताया कि हाल ही में एक भाई ने उसका वीडियो भी बना लिया था और दोनों भाइयों ने मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी थी.

शादी तय होने के बाद युवती ने लिया एक्शन

शादी तय होने के बाद युवती ने हिम्मत जुटाई और अपने मंगेतर को सब कुछ बता दिया. इसके बाद उसने पुलिस को तहरीर के साथ-साथ वीडियो भी सबूत के रूप में सौंप दिए. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया.

इस घटना ने पूरे सामाजिक ढांचे को झकझोर कर रख दिया है. लोग आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. हरदोई का यह मामला रिश्तों को कलंकित करने वाला है और सवाल खड़ा करता है कि जब अपने ही घर के लोग भरोसे के लायक न रहें, तो बेटियां आखिर किस पर भरोसा करेंगी?

इस पूर मामले पर सीओ सतेंद्र सिंह ने कहा, 'दिनांक 23-9-2025 को थाना अरवल क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता द्वारा अपने ही परिवार के दो लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए तहरीर दी गई. तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा तत्काल दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है. अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है.'

