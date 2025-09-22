scorecardresearch
 

उत्तर प्रदेश: मोमबत्ती और बाइबिल रख गरीब हिंदू परिवारों का कराते थे धर्म परिवर्तन, हरदोई से 8 गिरफ्तार

हरदोई जिले के सांडी क्षेत्र में धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया. आरोप है कि चंगाई सभा के नाम पर गरीब हिंदू परिवारों को बहला-फुसलाकर बाइबिल और मोमबत्ती के जरिए ईसाई धर्म अपनाने को मजबूर किया जा रहा था. बजरंग दल की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर आठ लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य आरोपी फरार है. पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की है.

X
मुख्य आरोपी फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से धर्म परिवर्तन का बड़ा मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि चंगाई सभा के नाम पर गरीब हिंदू परिवारों को बहला-फुसलाकर और पैसों का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था. यह पूरा मामला सांडी कोतवाली क्षेत्र का है. जिसकी सूचना पाकर बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और पुलिस को खबर दी. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आठ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि मुख्य आरोपी अभी फरार है

यह मामला सांडी कोतवाली इलाके का है. आदमपुर गांव निवासी बजरंग दल से जुड़े आदर्श ने पुलिस से शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि भाऊपुरवा का रहने वाला लाल सिंह उर्फ़ लालू गरीब हिंदू परिवारों को एकत्रित करता है और उनसे कैंडल जलवाकर, बाइबिल रख प्रार्थना सभा कराता है. सभा में मौजूद लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता था. 

इतना ही नहीं, मौके पर सभी को बाइबिल की किताबें भी पढ़ने के लिए दी जाती हैं. चंगाई सभा के नाम पर हिन्दुओ को ईसाई बदलने की जानकारी पाकर मौके पर आदर्श की सूचना पर बजरंग दल के लोग भी पहुंचे और उन्होंने इस बात का विरोध जताया जिसके बाद चंगाई सभा लगाए लोगों से बजरंग दल के लोगों से तकरार भी हुई. लेकिन कुछ देर में ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और मौके पर मौजूद लोगों को हिरासत में लिया. 

कई धाराओं में केस दर्ज?
पुलिस ने शिकायत के आधार पर लाल सिंह और उसके साथियों पर धारा 352 बीएनएस और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/5(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया. पुलिस ने इस मामले में शामिल अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया है. 

गिरफ्तार आरोपियों में फर्रुखाबाद के टिंकू, कन्नौज जिले के कश्मीर, रामसिंह और रामशंकर, जबकि हरदोई जिले से रामशंकर, राहुल, छोटेलाल और मदनपाल शामिल हैं. ये सभी अलग-अलग गांवों के निवासी बताए जा रहे हैं. पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया. 

चंगाई सभा के खिलाफ कार्रवाई के लिए उप-निरीक्षक ललित कुमार सैनी हेड कांस्टेबल सुरेंद्र ओझा, हरिश्याम, धर्मेंद्र और कांस्टेबल सौरभ, गजेंद्र तथा महिला कांस्टेबल प्रियंका टीम में शामिल थीं. फिलहाल पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.

