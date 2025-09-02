scorecardresearch
 

पकड़ा गया 7 साल से 'लापता' पति... नई पत्नी के साथ इंस्टाग्राम पर कर रहा था रीलबाजी

हरदोई में इंस्टाग्राम रील ने एक 7 साल पुराना राज खोला है. दरअसल, शादी के बाद गायब हुआ युवक जितेंद्र उर्फ बबलू पंजाब में दूसरी पत्नी संग रह रहा था. पहली पत्नी शीलू ने रील देखकर पहचान उसे पहचान लिया और पुलिस को सूचना दी. जांच में दहेज उत्पीड़न व धोखे से दूसरी शादी का मामला सामने आया. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया.

महिला को इंस्टाग्राम रील पर मिला 7 सालों से लापता पति (Photo: ITG)
सोशल साइट के जरिए लोग मिलते ही नहीं बल्कि यहां कुछ गुनहगारों के चेहरे भी बेनकाब भी होते हैं. कुछ ऐसा ही वाक्या हरदोई में भी हुआ जब इंस्टाग्राम पर रील बनाने की चाहत ने पत्नी के खिलाफ रची गई पति की साजिश को बेनकाब कर दिया और पति को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया. पत्नी को धोखा देकर दूसरी शादी रचाने वाले रीलबाज पति को पुलिस ने 7 साल बाद गिरफ्तार किया है.

शादी के एक साल बाद ही हो गया था गायब

दरअसल, 2017 में हुई शादी के 1 साल बाद युवक गायब हो गया था और उसके पिता ने उसकी गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था. यही नहीं ससुराल वालों ने अपनी बहू और उसके परिजनों पर दामाद को मारकर गायब करने का आरोप लगा दिया था. लेकिन सात साल के बाद इंस्टाग्राम देखते हुए अचानक ही उसकी पत्नी की नजर एक कपल की रील पर पड़ी. इसमें उसका भागा हुआ पति एक महिला के साथ था. पहली पत्नी ने तुरंत उसे पहचान लिया और मामले की शिकायत इलाकाई पुलिस से की. इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने जांच की तो सारा मामला खुलकर सामने आ गया.

पंजाब जाकर कर ली दूसरी शादी

युवक ने दूसरी महिला के साथ शादी कर ली थी और पंजाब में उसके साथ रह रहा था. फिलहाल पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई में जुट गई है. हरदोई जिले की कोतवाली संडीला पुलिस गिरफ्त में आए इस युवक का नाम जितेंद्र उर्फ बबलू पुत्र हवलदार है जो कि संडीला कोतवाली इलाके के आटामऊ गांव का रहने वाला है. पुलिस ने जितेंद्र को पहली पत्नी को छोड़कर भागने और चोरी छिपे दूसरी शादी करने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया है. आटामऊ के रहने वाले जितेंद्र की शादी 2017 में मुरादनगर की रहने वाली शीलू के साथ हुई थी. शादी के बाद पति और ससुरालियों ने सोने की चेन और अंगूठी की मांग की और मांग पूरी न होने पर शीलू को 2017 में ही घर से निकाल दिया गया. इसके बाद शीलू के घर वालों ने पति और उसके परिजनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का एक प्रार्थनपत्र दिया.

बबलू की पूर्व पत्नी

एक गलती ने बेनकाब की साजिश

इसकी जांच शुरू होने के दौरान पति जितेंद्र कुमार अचानक कहीं लापता गया. उसके लापता होने पर जितेंद्र के पिता ने 20 अप्रैल 2018 को उसकी गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करा दी. संडीला पुलिस ने जांच पड़ताल कर एफआईआर दर्ज कर ली और युवक की तलाश में जुट गई. जितेंद्र उर्फ बबलू का पता नहीं चला तो परिजनों ने उसकी ससुराल और पत्नी पर मारकर गायब करने का आरोप लगा दिया. जितेंद्र कुमार की पत्नी शीलू काफी समय से अपने मायके में रह रही थी और उसको उम्मीद थी कि उसका पति वापस आएगा. लेकिन जितेंद्र कुमार वापस नहीं लौटा लेकिन उसके पति की एक गलती ने उसकी साजिश को बेनकाब कर दिया.

इंस्टाग्राम स्क्रोल करते हुए दिख गया पति

दरअसल, बबलू सुनियोजित तरीके से गायब हुआ था जिसके बाद उसने पंजाब में दूसरी महिला के साथ शादी कर ली थी. इधर अपने पति के आने की उम्मीद में आस लगाए बैठी शीलू को सात साल बाद इंस्टाग्राम पर उसका पति एक दूसरी महिला के साथ रील बनाते हुए दिखाई दिया तो शीलू ने इसकी शिकायत कोतवाली संडीला पुलिस से की. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की तो सारा भेद खुलकर सामने आ गया. अब शीलू का पति जितेंद्र कुमार बबलू पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई में जुट गई है.

