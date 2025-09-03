मरने जा रही हूं, मेरी मिट्टी में आना...पिता ने फोन छीना तो लड़की ने नहर में कूदकर दी जान

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में मामूली बात पर एक युवती द्वारा आत्महत्या का मामला सामने आया है. उसने पिता द्वारा फोन छीने जाने से नाराज होकर शारदा नहर में छलांग लगा दी. युवती घर से दवा लेने के बहाने निकली थी. एक घंटे बाद उसने अपनी सहेली को फोन करके कहा - मैं मरने जा रही हूं, मेरी मिट्टी में आना. उसकी दोस्त ने युवती के घरवालों को सूचना दी लेकिन जब तक घर के लोग मौके पर पहुंचते उससे पहले ही उसने नहर के पुल से छलांग लगा दी थी. घटना की जानकारी के बाद पुलिस गोताखोरों की मदद से उसकी तलाश में जुटी हुई है लेकिन कई घंटे के बाद भी उसका कोई पता नहीं लग सका है. शारदा नहर में इस समय पानी का बहाव भी तेज़ है

यह घटना बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के सैदपुर पुल की है. दरअसल, शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नुमाइश पुरवा निवासी बीस साल की इकरा अपने घर से दवा लेने की बात कहकर साइकिल से निकली थी. वह शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर शारदा नहर के पुल पर पहुंची और छलांग लगाने से पहले सहेली को फोन कर खुदकुशी करने की बात कही. साथ ही कहा कि वह उसके जनाजे में शामिल होने के लिए आ जाये. इतना कहने के बाद उसने शारदा नहर के पुल से छलांग लगा दी.

इकरा स्नातक की पढ़ाई पूरी कर चुकी है. इसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ ही उसने फिजियोथेरेपी करना भी सीख लिया था. ऑन कॉल वह फिजियोथेरेपी करने भी जाती थी. पिता कफील के मुताबिक इकरा ने किसी के मोबाइल से उन्हें कॉल की. उसने बताया कि वह सैदपुर पुल पर खड़ी है और नहर में कूदकर खुदकुशी कर रही है. इसकी जानकारी पर परिजन वहां पहुंचे तो उसकी साइकिल खड़ी मिली. घटना के पीछे वजह बताई गयी कि पिता कफील ने इकरा को मोबाइल फोन ज्यादा चलाने से मना किया था और मोबाइल उससे ले लिया था. इसको लेकर वह नाराज हो गई थी. परिजन जब तक मौके पर पहुंचे तब तक इकरा नहर में कूद चुकी थी. मौके पर कुछ लोगों ने उसे नहर में कूदते देखा भी था. घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस गोताखोरों के जरिये सर्च अभियान चला रही है लेकिन घंटो बाद भी इकरा का कोई सुराग नहीं लगा है.

युवती की बड़ी बहन ने बताया कि पता ही नहीं चला क्या दिक्कत थी मेरे घर वाले सब इतने अच्छे हैं कोई स्थिति नहीं थी. उसने मुझे फोन किया था लेकिन मैं उठा नहीं पाई. इसके बाद उसने अपनी फ्रेंड के पास मलिहाबाद फोन किया और कहा- मरने जा रही हूं मेरी मिट्टी में आ जाना. तब उसने बताया तो हम लोग तुरंत दौड़ते हुए ऑटो से बैठकर आधे घंटे में यहां पहुंचे. हम जैसे ही ऑटो से उतरे तो लड़कियां यहां बातें कर रही थी अभी-अभी एक लड़की कूदी है

