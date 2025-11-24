UP: समोसा खाते-खाते ट्रक के सामने कूद गई युवती, खौफनाक वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में कटरा बिल्हौर हाईवे पर एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. मल्लावां कस्बे में सोमवार शाम एक युवती समोसा खाते हुए अचानक सड़क पर जा रहे ट्रक के सामने कूद गई. यह पूरा हादसा पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है.

जानकारी के अनुसार, माधौगंज थाने के शाहपुर वासुदेव गांव के रहने वाले किशनपाल की 22 वर्षीय बेटी शिवानी अपनी दीदी और जीजा के साथ समोसा खा रही थी. तीनों बांगरमऊ में एक तेरहवीं संस्कार में शामिल होकर लौट रहे थे और मल्लावां चौराहे के पास समोसा खाने रुके थे. सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक शिवानी सड़क की ओर भागी और तेज रफ्तार ट्रक के सामने कूद गई.

ट्रक के सामने कूदी युवती

ट्रक सामान्य गति से गुजर रहा था, लेकिन शिवानी सीधे उसके बीचोंबीच पहुंच गई और ट्रक का पिछला टायर उस पर चढ़ गया. हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गई. परिजन तुरंत उसे स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत नाज़ुक बताते हुए उसे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया.

घटना सीसीटीवी में कैद

प्रत्यक्षदर्शी सुनील गुप्ता ने बताया कि वह भी वहीं समोसा खा रहे थे. उनके अनुसार, युवती की अपने परिजनों से किसी बात को लेकर चर्चा हुई थी और इसके बाद वह अचानक ट्रक के आगे कूद गई. घटना के बाद पुलिस परिवार से संपर्क करने की कोशिश कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि युवती ने ऐसा कदम क्यों उठाया. फिलहाल शिवानी का इलाज लखनऊ में चल रहा है और पुलिस आगे की जांच कर रही है.

