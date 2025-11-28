scorecardresearch
 
हरदोई: बारात में डीजे बंद करने पर बवाल, दूल्हे के जीजा ने DJ संचालक के पिता को मारी गोली, जगुआर छोड़कर हुआ फरार

हरदोई में बारात में देर रात डीजे बंद करने के विवाद में दूल्हे के जीजा ने डीजे संचालक के पिता को दो गोली मारकर हत्या कर दी. गोली चलाने के बाद आरोपी अपनी जगुआर कार छोड़कर फरार हो गए. पुलिस ने डीजे संचालक की शिकायत पर दूल्हे के जीजा और उसके भाई के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है.

अमेठी में हत्या के बाद मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स (Photo- ITG)
उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में बारात में देर रात डीजे बंद करने को लेकर डीजे संचालक और दूल्हे पक्ष के लोगों से विवाद हो गया. आखिर में झगड़ा इतना बढ़ गया कि दूल्हे के जीजा ने असलहा निकालकर डीजे संचालक के पिता की एक के बाद एक दो गोली मारकर हत्या कर दी. इस घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया. 

गोली चलाने के बाद दूल्हे का जीजा और उसका भाई अपनी जगुआर कार छोड़कर मौके से भाग निकला. गोली लगने से घायल डीजे संचालक के पिता को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इधर कई बराती भी मौके से फरार हो गए. 

जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. पुलिस ने डीजे संचालक की तहरीर पर गोली चलाने वाले दूल्हे के जीजा और उसके भाई पर हत्या का मामला दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर दी है.

डीजे बंद करने पर बवाल, दूल्हे के जीजा ने चलाई गोली 

हरदोई जिले में अतरौली थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में गुरुवार 27 नवंबर को एक शादी समारोह मातम में बदल गया. लखनऊ से आई बारात में डीजे बंद करने के विवाद में दूल्हे के जीजा और उसके भाई ने डीजे संचालक के पिता पुत्तीलाल की गोली मारकर हत्या कर दी.

रात करीब 12 बजे डीजे संचालक अमित ने कार्यक्रम खत्म होने पर डीजे बंद कर दिया. दूल्हे के जीजा आकाश गौतम और उसके भाई अखिलेश गौतम ने डीजे दोबारा चलाने का दबाव बनाया और मना करने पर झगड़ा करने लगे. अमित ने अपने पिता पुत्तीलाल और भाई आशीष को बुलाया.

पीड़ित पक्ष के मुताबिक, आरोपी आकाश ने अपने लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर होने का रौब दिखाया और धमकी दी कि वह डीजे और पूरे खानदान को खरीद लेगा. विवाद बढ़ने पर अखिलेश के कहने पर आकाश ने असलहा निकालकर पुत्तीलाल को दो गोलियां मार दीं. पुत्तीलाल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

एसपी अशोक मीणा ने बताया कि दूल्हे के जीजा और भाई के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने मौके से आरोपियों की कार कब्जे में ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं. तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात है.

