युवती को कैफे में मुलाकात के लिए बुलाया, गैंगरेप के बाद धमकाकर छोड़ा

सिवनी में 20 साल की युवती को कैफे में बुलाकर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके जान पहचान के एक युवक ने 22 नवम्बर की रात उसे कंडीपार रोड के एक कैफे में मिलने के लिए बुलाया था जहां उसके साथ गैंगरेप किया गया.

युवती को कैफे में बुलाकर गैंगरेप (Photo: Representational News)
मध्य प्रदेश के सिवनी में गैंगरेप का रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां 20 साल की युवती को कैफे में बुलाकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया. घटना सिवनी के डूंडा सिवनी थाना इलाके की है. युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके जान पहचान के एक युवक ने 22 नवम्बर की रात उसे कंडीपार रोड के एक कैफे में मिलने के लिए बुलाया था.

देर रात बस स्टैंड पर छोड़ गए

युवती ने बताया कि यहां उसके साथ आरोपी समेत उसके तीन दोस्तों ने रेप किया. इसके बाद उसे किसी की ना बताने की धमकी देते हुए देर रात बस स्टैंड ले जाकर छोड़ दिया. पीड़ित युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपियों जेल भेज दिया गया है.  

10 टन कबाड़ से बना बाघ का स्टैच्यू 

4 लोगों ने युवती से किया दुष्कर्म  

मामले को लेकर डूंडा सिवनी थाना प्रभारी चैन सिंह उइके ने फोन पर बताया कि 22 नवंबर की रात एक परिचित युवक ने 20 साल की युवती को कैफे में मुलाकात के लिए बुलाया, जहां उसके तीन दोस्तों समेत कुल 4 लोगों ने युवती से दुष्कर्म किया. फिलहाल, सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

