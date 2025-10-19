scorecardresearch
 

अम्मा का एक भी मिट्टी का दीया नहीं बिका... गस्त पर निकले हापुड़ के थानेदार ने सारे दीए खरीद लिए

हापुड़ के बाजार में वृद्ध महिला सड़क किनारे मिट्टी के दीये बेच रही थी. इस दौरान हापुड़ देहात के थाना प्रभारी पैदल गस्त पर निकले. जब उनकी नजर पड़ी और पता चला कि मिट्टी के दीये नहीं बिके तो उन्होंने तुरंत सभी दीए खरीद लिए. इस छोटे, लेकिन खास कदम से अम्मा का दिन खुशियों से भर गया और वे आशीर्वाद देने लगीं.

थाना प्रभारी ने खरीद लिए सारे मिट्टी के दीये. (Photo: ITG)
UP News: हापुड़ के बाजार में बेहद प्यारी और इंसानियत भरी घटना देखने को मिली. हर साल की तरह इस बार भी लोग अपने-अपने घरों में लक्ष्मी पूजा और दीयों की सजावट के लिए खरीदारी में जुटे थे. ऐसे में हापुड़ की गलियों में सड़क किनारे मिट्टी के दीये बेच रही वृद्ध महिला धर्मवती और उसका पौत्र नजर आया. लेकिन सुबह से लेकर दोपहर तक एक भी दीया नहीं बिक पाया.

अम्मा के चेहरे पर मायूसी दिख रही थी. उन्होंने कहा कि सुबह से दीये सजाए थे, लेकिन धनतेरस पर कोई भी ग्राहक नहीं रुका. इसी बीच हापुड़ देहात थाना प्रभारी विजय गुप्ता पैदल गस्त पर बाजार में पहुंचे और अम्मा को मायूस देखकर तुरंत उनकी मदद करने का फैसला लिया.

यहां देखें Video

थाना प्रभारी ने अम्मा से बातचीत की और उनकी कहानी सुनी. उन्हें पता चला कि कोई भी दीया नहीं बिका तो उन्होंने बिना देर किए सभी मिट्टी के दीये खरीद लिए. न सिर्फ यह अम्मा के लिए एक मदद थी, बल्कि उनके चेहरे पर खुशी और संतोष की झलक देख यह घटना और भी खास बन गई.

यह भी पढ़ें: लखनऊ: कुम्हारों के दिवाली बिज़नेस में उतार-चढ़ाव, मिट्टी के दीये बनाने में कई चुनौतियां

दीए खरीदने के बाद अम्मा ने थाना प्रभारी और उनकी टीम को आशीर्वाद दिया. उन्होंने कहा कि पुलिस वालों ने आकर मिट्टी के दीए खरीद लिए. मैं उनको खूब आशीर्वाद देती हूं कि उनके परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहे और वे हमेशा तरक्की करें. अम्मा की आंखों में चमक और खुशी ने बाजार में मौजूद लोगों का भी दिल जीत लिया.

लोगों ने भी तारीफ की और कहा कि ऐसे छोटे-छोटे इंसानियत भरे काम समाज में उम्मीद जगाते हैं. पुलिस के इस कदम ने यह दिखा दिया कि कानून और सुरक्षा के अलावा पुलिस समाज की भावनाओं और जरूरतों को भी समझती है.

थाना प्रभारी विजय गुप्ता ने कहा कि त्योहार स्नेह और मानवीय सहयोग के लिए भी हैं. इस मामले का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोग इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि किस तरह पुलिस ने एक बुजुर्ग महिला के लिए धनतेरस को यादगार बना दिया.

