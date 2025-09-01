scorecardresearch
 

Video: 300 रुपये की उधारी पर मचा बवाल, हापुड़ में लाठी-डंडों और पथराव से कई घायल

हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में 300 रुपये की उधारी को लेकर दो पक्ष भिड़ गए. विवाद इतना बढ़ा कि लाठी-डंडे और पत्थर चलने लगे. झगड़े में कई लोग घायल हो गए. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया. चार लोगों को शांति भंग की धाराओं में हिरासत में लिया गया है.

कस्बे में घंटों मची रही अफरा-तफरी.(Photo: Devendra Kumar Sharma/ITG)
उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में रविवार को एक मामूली उधारी का विवाद हिंसा में बदल गया. बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के कस्बे में एक दुकानदार द्वारा 300 रुपये की उधारी मांगने पर दो पक्ष आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से लाठी-डंडे और पत्थर चलने लगे. इस घटना में कई लोग घायल हो गए.

घटना की जानकारी मिलते ही बहादुरगढ़ थाना प्रभारी मनोज बालियान पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने दोनों पक्षों के चार लोगों को हिरासत में लेकर शांति भंग की धाराओं में कार्रवाई की. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दुकानदार ने उधार दिए गए 300 रुपये की वापसी मांगी थी. इसी बात पर कहासुनी हुई और गाली-गलौज से शुरू हुआ विवाद मारपीट और पथराव तक पहुंच गया.

अचानक भड़की हिंसा से कस्बे में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इस दौरान कई लोग चोटिल हुए. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग एक-दूसरे पर पत्थर फेंकते और लाठी-डंडों से हमला करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में कस्बे की सड़कों पर अफरा-तफरी का नजारा साफ दिखाई दे रहा है.

देखें वीडियो...

थाना प्रभारी मनोज बालियान ने बताया कि पुलिस के हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से समझौता कर लिया है. उन्होंने कहा कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है. पुलिस ने लोगों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है.

---- समाप्त ----
