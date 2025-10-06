हापुड़: सगाई में नहीं मिली मछली फ्राई तो लड़के पक्ष ने काटा बवाल, लड़की वालों ने बुलाई पुलिस

यूपी के हापुड़ में एक सगाई समारोह में बवाल हो गया. लड़के पक्ष के लोगों ने खाने में मटन और मछली फ्राई नहीं मिलने पर पर हंगामा काट दिया. हालात इतने बिगड़ गए कि लड़की पक्ष को पुलिस बुलानी पड़ गई. रिश्ता तक टूटने की नौबत आ गई.

दरअसल, लड़के पक्ष की डिमांड थी कि शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी चाहिए. लड़की पक्ष के मुताबिक, उनकी इस मांग को भी पूरा करने के लिए बोल दिया गया था. लेकिन सगाई समारोह में खाने की बात को लेकर विवाद हो गया. जिसके बाद लड़के पक्ष के लोगों ने शादी करने से इनकार कर दिया.

बता दें अब्दुल जब्बार की लड़की इकरा परवीन की 17 अक्टूबर को अहमद अठसैनी गांव से बारात आनी थी. देर रात लड़के पक्ष के लोग लाल खत और सगाई लेकर गोंदी सलाई गांव पहुंचे. उन्होंने नाश्ता करना शुरू किया तो खाने में मछली फ्राई नहीं होने पर झगड़ा हो गया.

लड़की पक्ष का आरोप है कि लड़के पक्ष ने सगाई में मटन बिरयानी और मछली फ्राई को लेकर विवाद किया है. मछली फ्राई को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस तक बुलानी पड़ गई. लड़के पक्ष ने खाने में मछली फ्राई व मटन बिरयानी नहीं मिलने पर बारात लाने से इनकार कर दिया।

Advertisement

इस मामले में देहात थाना प्रभारी विजय गुप्ता ने बताया थाना गढ़मुक्तेश्वर के गांव अटसैनी से लगभग 40 व्यक्ति सगाई लेकर गोंदी सलाई आए थे, जहां खाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया. फिलहाल, दोनों पक्षों की सुनवाई कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

---- समाप्त ----