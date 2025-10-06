scorecardresearch
 

Feedback

हापुड़: सगाई में नहीं मिली मछली फ्राई तो लड़के पक्ष ने काटा बवाल, लड़की वालों ने बुलाई पुलिस

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक सगाई समारोह में खाने को लेकर जमकर बवाल हुआ. मटन और मछली फ्राई नहीं मिलने पर लड़के पक्ष ने हंगामा किया. उनकी स्कॉर्पियो की मांग पहले ही मान ली गई थी, लेकिन खाने पर हुए विवाद के कारण उन्होंने शादी से इनकार कर दिया. बाद में मामला शांत कराने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा.

Advertisement
X
हापुड़ में सगाई कार्यक्रम में बवाल (Photo- Screengrab)
हापुड़ में सगाई कार्यक्रम में बवाल (Photo- Screengrab)

यूपी के हापुड़ में एक सगाई समारोह में बवाल हो गया. लड़के पक्ष के लोगों ने खाने में मटन और मछली फ्राई नहीं मिलने पर पर हंगामा काट दिया. हालात इतने बिगड़ गए कि लड़की पक्ष को पुलिस बुलानी पड़ गई. रिश्ता तक टूटने की नौबत आ गई. 

दरअसल, लड़के पक्ष की डिमांड थी कि शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी चाहिए. लड़की पक्ष के मुताबिक, उनकी इस मांग को भी पूरा करने के लिए बोल दिया गया था. लेकिन सगाई समारोह में खाने की बात को लेकर विवाद हो गया. जिसके बाद लड़के पक्ष के लोगों ने शादी करने से इनकार कर दिया. 

बता दें अब्दुल जब्बार की लड़की इकरा परवीन की 17 अक्टूबर को अहमद अठसैनी गांव से बारात आनी थी. देर रात लड़के पक्ष के लोग लाल खत और सगाई लेकर गोंदी सलाई गांव पहुंचे. उन्होंने नाश्ता करना शुरू किया तो खाने में मछली फ्राई नहीं होने पर झगड़ा हो गया.  

सम्बंधित ख़बरें

hapur news
हापुड़: नदी के ऊपर पुल पर लटकी बस 
रेलिंग तोड़कर पुल पर लटकी बस. (Photo: Screengrab)
हापुड़ में टला बड़ा हादसा, रेलिंग तोड़ गंगा पुल पर लटकी यात्रियों से भरी बस, देखें डरा देने वाला Video  
ससुराल वालों ने की दामाद की हत्या, CCTV में कैद घटना 
Man beaten by in laws
पत्नी के साथ हुआ क्लेश, ससुराल वालों ने दामाद को हाइवे पर दौड़ा- दौड़ाकर पीटा, हुई मौत 
:Son accused of conspiracy in parents' death for insurance claim
39 करोड़ के बीमा क्लेम के लिए हत्या की साजिश, हापुड़ पुलिस ने किया खुलासा दो गिरफ्तार 

लड़की पक्ष का आरोप है कि लड़के पक्ष ने सगाई में मटन बिरयानी और मछली फ्राई को लेकर विवाद किया है. मछली फ्राई को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस तक बुलानी पड़ गई. लड़के पक्ष ने खाने में मछली फ्राई व मटन बिरयानी नहीं मिलने पर बारात लाने से इनकार कर दिया।

Advertisement

इस मामले में देहात थाना प्रभारी विजय गुप्ता ने बताया थाना गढ़मुक्तेश्वर के गांव अटसैनी से लगभग 40 व्यक्ति सगाई लेकर गोंदी सलाई आए थे, जहां खाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया. फिलहाल, दोनों पक्षों की सुनवाई कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement