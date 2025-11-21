जयमाल हुआ, फेरे लिए, साली ने जूते चुराए... विदाई की बारी आई तो दुल्हन फरार, दूल्हे ने बयां किया दर्द

यूपी के बाराबंकी में हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां विदाई से पहले दुल्हन घर छोड़कर भाग गई. रात में गाजे-बाजे के साथ आई बारात सुबह बैरंग लौट गई. दूल्हे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. मीडिया के सामने आपबीती बयां करते हुए वह भावुक हो गया. उसने कहा कि शादी में कोई कमी न रह जाए इसके लिए जमीन गिरवी रखकर पैसे जुटाए थे, लेकिन फेरे लेने के बाद दुल्हन ही फरार हो गई.

दूल्हे ने कहा- 'जयमाला हुई, सात फेरे लिए, लेकिन विदाई की बारी आई तो दुल्हन फरार हो गई. सुबह 7 बजे तैयार होने के बाद मैंने कहा कि जल्दी विदाई कराओ लेट हो रहा है तो सास ने कहा कि हां हम करवा रहे हैं. उधर, साली ने हमारे जूते चुरा लिए. इधर, कार ड्राइवर कहने लगा कि जल्दी विदाई कराओ मुझे दूसरी बुकिंग में जाना है. हम लोग दुल्हन का इंतजार करते रहे, पर कई घंटे बाद भी वो नहीं आई. तब मैंने डायल–112 पर कॉल किया. पुलिस आई तो उसको पूरी बात बताई. हालांकि, अभी तक दुल्हन का कुछ अता-पता नहीं है.'

दूल्हे के मुताबिक, शादी में कोई कमी न रहे, इसके लिए उसने अपनी तीन बीघे जमीन 1.60 लाख रूपये में गिरवी रख दी थी. दुल्हन के लिए जेवर बनवाए थे. करीब 90 बाराती 11 गाड़ियों में बारात लेकर आए थे. मगर सारे इंतजाम धरे रह गए.

दरअसल, पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के बंकी कस्बे का है. यहां बंशीलाल गौतम की बेटी पल्लवी की शादी घुंघटेर थाना क्षेत्र के रहने वाले सुनील गौतम के साथ तय हुई थी. मंगलवार रात बड़े धूमधाम से बारात लड़की के घर पहुंची. जिसके बाद बारातियों का स्वागत हुआ, द्वारपूजा की रस्में हुईं और फिर देर रात सात फेरों के साथ विवाह संपन्न हुआ.

दूल्हा सुनील कुमार और दुल्हन पल्लवी ने जयमाल के बाद डीजे पर जमकर डांस भी किया. इसका वीडियो भी सामने आया है. मगर बुधवार सुबह जब विदाई की बारी आई तो दुल्हन ही गायब हो गई. कई घंटों की खोजबीन के बाद जब दुल्हन का कहीं पता नहीं चला तो दूल्हे ने डायल-112 को कॉल कर पुलिस को सूचना दी. फिलहाल, पुलिस जांच-पड़ताल कर रही है.

