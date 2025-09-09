scorecardresearch
 

ग्रेटर नोएडा: कॉलेज के हॉस्टल में चली गोली, MBA छात्र की मौत, मौके से लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद

ग्रेटर नोएडा के थाना नॉलेज पार्क इलाके के आरसीआई विद्या विहार हॉस्टल में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक कमरे में दो छात्र लहूलुहान हालत में मिले, जिनमें से एक को गोली लगी थी. फिलहाल, पुलिस जांच-पड़ताल कर रही है.

हॉस्टल के अंदर पहुंची पुलिस टीम (Photo: Screengrab)
ग्रेटर नोएडा में एक निजी कॉलेज के हॉस्टल में हुए गोलीकांड से सनसनी फैल गई. इस घटना में 22 वर्षीय एमबीए छात्र दीपक कुमार की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि उसका 23 वर्षीय दोस्त पीजीडीएम छात्र देवांश चौहान गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

मामला थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र का है. सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई. पुलिस की टीम को जांच के दौरान मौके से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखे, मोबाइल और लैपटॉप बरामद हुए हैं. 

बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड ने हॉस्टल के एक कमरे से कराहने की आवाज सुनी. उसने वार्डन को सूचना दी. जब कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो वार्डन और सिक्योरिटी गार्ड ने पीछे की तरफ से सीढ़ी लगाकर अंदर देखा. कमरे में दोनों छात्र खून से लथपथ जमीन पर पड़े मिले. जिसके बाद तुरंत बालकनी का शीशा तोड़कर दरवाजा खोला गया. 

मृतक की पहचान दीपक कुमार के रूप में हुई, जो आंध्र प्रदेश का रहने वाला था. वहीं, घायल छात्र देवांश चौहान यूपी के आगरा का रहने वाला है. ग्रेटर नोएडा पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों छात्र आपस में काफी अच्छे दोस्त थे. आशंका जताई जा रही है कि किसी कारण से दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद एक छात्र ने रिवॉल्वर से गोली चला दी और फिर खुद को भी गोली मार ली. 

एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि जब हॉस्टल का गार्ड सतवीर एक कमरे में गया, तो उसे अंदर से शोर सुनाई दिया. उसने सीढ़ी  लगाकर पीछे की तरफ से देखा तो दोनों छात्र खून से लथपथ पड़े थे. दोनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों अच्छे दोस्त थे और किसी बात पर बहस के बाद एक छात्र ने दूसरे को गोली मार दी. मौके से एक लाइसेंसी रिवाल्वर और दो जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं. पुलिस ने दोनों छात्रों के परिवारों को सूचना दे दी है और आगे की जांच कर रही है. 

