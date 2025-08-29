ग्रेटर नोएडा निक्की हत्याकांड: परिवार ने पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मिला आश्वासन

ग्रेटर नोएडा के चर्चित निक्की हत्याकांड मामले में शुक्रवार को पीड़ित परिवार ने न्याय की मांग को लेकर नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से मुलाकात की. इस दौरान पुलिस कमिश्नर ने परिवार को भरोसा दिलाया कि मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी हाल में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पुलिस जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी और केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाएगी. इसका उद्देश्य दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाना है.

निक्की का परिवार पुलिस कमिश्नर से मिला

निक्की के पिता भिखारी ने कहा कि पुलिस कमिश्नर ने उन्हें आश्वासन दिया है कि न्याय दिलाने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि परिवार तब तक लड़ाई जारी रखेगा जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती.

परिवार ने उम्मीद जताई कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होने से न्याय जल्दी मिलेगा. उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्रवाई और कोर्ट की सुनवाई दोनों ही उनके लिए बहुत मायने रखती हैं.

न्याय पाने तक खत्म नहीं होगा

परिजनों ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका संघर्ष न्याय पाने तक खत्म नहीं होगा. पुलिस कमिश्नर ने आश्वस्त किया कि मामले में पूरी गंभीरता के साथ काम किया जा रहा है और दोषियों को कानूनी कार्रवाई के तहत जल्द सजा मिलेगी.

फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई

इस मुलाकात के बाद परिवार ने मीडिया से कहा कि वे न्याय के लिए हर संभव कदम उठाएंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होने से उन्हें उम्मीद है कि न्याय जल्द मिलेगा.

