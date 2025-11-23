Greater Noida: अवैध बीयर सप्लाई करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, फ्लैट से 21 पेटी बरामद

ग्रेटर नोएडा में बिसरख पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध शराब सप्लाई करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. रविवार को की गई इस छापेमारी में पुलिस ने एक सोसाइटी के फ्लैट से भारी मात्रा में बीयर बरामद की. टीम को कुल 21 पेटी बीयर मिली, जिन्हें आरोपियों ने छिपाकर रखा था.

दरअसल, यह कार्रवाई आम्रपाली गोल्फ होम्स सोसाइटी के टावर D-2 के फ्लैट नंबर 1704 में की गई. पुलिस को इसकी जानकारी सोसाइटी की सिक्योरिटी टीम से मिली थी, जिसके बाद बिसरख पुलिस और आबकारी टीम मौके पर पहुंची.

504 कैन के साथ फ्लैट से तीन आरोपी पकड़े गए

पुलिस ने मौके से विशेष मलिक, विनायक और मोहम्मद असरार अली को गिरफ्तार किया. तलाशी में पुलिस को 21 पेटी बीयर (504 कैन) और एक महिंद्रा पिक-अप वाहन मिला, जिसका इस्तेमाल बीयर ढोने में किया जाता था. कार्रवाई के दौरान पता चला कि विशेष मलिक इसी फ्लैट में किराए पर रह रहा था और वहीं से अवैध सप्लाई का काम चलता था.

पुलिस ने पिक-अप वाहन को भी कब्जे में ले लिया है और फ्लैट से मिली बीयर को सील कर दिया गया है.

दिल्ली से बीयर लाकर ग्रेटर नोएडा में बेचते थे

पूछताछ में तीनों आरोपियों ने बताया कि वे इवेंट का काम करते हैं और शादी-पार्टियों में इस्तेमाल होने के बाद बची हुई बीयर को दिल्ली से ग्रेटर नोएडा लेकर आते थे. इन बीयर कैन को बाद में जान-पहचान वालों को सस्ते दामों पर बेच दिया जाता था, जिससे वे अच्छा मुनाफा कमाते थे.

आरोपियों ने माना कि वे कई बार पिक-अप गाड़ी में बीयर लोड कर सोसाइटी के फ्लैट तक लाते थे, जहां से इसे अलग-अलग लोगों को सप्लाई किया जाता था.

आबकारी अधिनियम में केस दर्ज, आगे की कार्रवाई जारी

फिलहाल तीनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस और आबकारी विभाग अब आगे की कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं और यह जांच रहे हैं कि इस अवैध सप्लाई चैन में और कौन-कौन शामिल हो सकता है.

अधिकारियों का कहना है कि सोसाइटी में बड़े पैमाने पर अवैध शराब सप्लाई होने की जानकारी मिल रही थी और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेंगी.

