ग्रेटर नोएडा: नाली को लेकर हुए विवाद के बाद गोलीबारी, 2 की मौत, 3 घायल

ग्रेटर नोएडा के सैथली गांव में नाली के पानी को लेकर हुए विवाद को सुलझाने के लिए बुलाई गई पंचायत के दौरान गोली चली. इस घटना में दो लोगों की मौके पर मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. यह मामला आज यानी 20 अक्टूबर का है, जो थाना जारचा इलाके के सैथली गांव में हुआ है. विवाद नाली से पानी निकालने को लेकर हुआ था. पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है.

मृतकों की पहचान दिपांशु भाटी (21) और अजयपाल भाटी (55) के रूप में हुई है. शिकायतकर्ता अनूप भाटी ने बताया कि प्रिन्स भाटी, बोबी तोंगड, और मनोज नागर ने उन पर फायर कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई.

पुलिस ने 4 टीमों का गठन किया है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है.

क्या है पूरा मामला?

अनूप भाटी ने पुलिस को बताया कि नाली से पानी निकालने को लेकर विवाद चल रहा था. इसी विवाद को सुलझाने के लिए आज दोनों पक्षों की पंचायत बुलाई गई थी. पंचायत के दौरान वाद-विवाद बढ़ गया. प्रिंस भाटी पुत्र बृजपाल, बोबी तोंगड निवासी आनन्दपुर और मनोज नागर ने फायरिंग कर दी. फायरिंग के कारण दिपांशु भाटी और अजयपाल भाटी की मौत हो गई.

मौके पर शांति और आगे की कार्रवाई...

घटना के बाद मृतकों के परिजनों ने सड़क जाम कर दिया था. पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया. थाना जारचा इलाके के सैथली गांव में मौजूदा वक्त में शान्ति व्यवस्था कायम है. पुलिस इस मामले में पंचायतनामा/पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रही है. पुलिस ने 4 टीमों का गठन किया है और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है.

