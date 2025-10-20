scorecardresearch
 

Feedback

ग्रेटर नोएडा: नाली को लेकर हुए विवाद के बाद गोलीबारी, 2 की मौत, 3 घायल

ग्रेटर नोएडा के सैथली गांव में नाली को लेकर बुलाई गई पंचायत के दौरान गोली चलने से दिपांशु भाटी (21) और अजयपाल भाटी (55) की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हुए. पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और कई लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू की है.

Advertisement
X
ग्रेटर नोएडा में मामूली विवाद के बाद फायरिंग (Photo: Representational)
ग्रेटर नोएडा में मामूली विवाद के बाद फायरिंग (Photo: Representational)

ग्रेटर नोएडा के सैथली गांव में नाली के पानी को लेकर हुए विवाद को सुलझाने के लिए बुलाई गई पंचायत के दौरान गोली चली. इस घटना में दो लोगों की मौके पर मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. यह मामला आज यानी 20 अक्टूबर का है, जो थाना जारचा इलाके के सैथली गांव में हुआ है. विवाद नाली से पानी निकालने को लेकर हुआ था. पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है.

मृतकों की पहचान दिपांशु भाटी (21) और अजयपाल भाटी (55) के रूप में हुई है. शिकायतकर्ता अनूप भाटी ने बताया कि प्रिन्स भाटी, बोबी तोंगड, और मनोज नागर ने उन पर फायर कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई. 

पुलिस ने 4 टीमों का गठन किया है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है.

सम्बंधित ख़बरें

yeida illegal colony raid 300 acres
YEIDA क्षेत्र में अवैध कॉलोनी पर बड़ी कार्रवाई, 300 एकड़ जमीन कब्जामुक्त 
CCTV footage of the incident in Greater Noida has surfaced (Photo- ITG)
रेलवे फाटक पर फिसली बाइक, उठाने लगा युवक, तभी आ गई ट्रेन... खौफनाक वीडियो  
PM Modi
ग्रेटर नोएडा से खुलेगा ग्लोबल बिजनेस का दरवाजा! पीएम मोदी करेंगे UP ट्रेड शो का उद्घाटन 
25 से 29 सितंबर तक चलेगा ट्रेड शो
ग्रेटर नोएडा: PM मोदी ने UP इंटरनेशनल ट्रेड शो का किया शुभारंभ 
Delhi-NCR AQI
दिवाली से पहले दिल्ली-NCR बनी गैस चैंबर... AQI पहुंचा 426, सांस लेना हुआ जहर! 

क्या है पूरा मामला?

अनूप भाटी ने पुलिस को बताया कि नाली से पानी निकालने को लेकर विवाद चल रहा था. इसी विवाद को सुलझाने के लिए आज दोनों पक्षों की पंचायत बुलाई गई थी. पंचायत के दौरान वाद-विवाद बढ़ गया. प्रिंस भाटी पुत्र बृजपाल, बोबी तोंगड निवासी आनन्दपुर और मनोज नागर ने फायरिंग कर दी. फायरिंग के कारण दिपांशु भाटी और अजयपाल भाटी की मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: कनाडा में बिश्नोई गैंग का आतंक, कपिल शर्मा के कैफे के बाद बिजनेसमैन की कोठी पर फायरिंग

Advertisement

मौके पर शांति और आगे की कार्रवाई...

घटना के बाद मृतकों के परिजनों ने सड़क जाम कर दिया था. पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया. थाना जारचा इलाके के सैथली गांव में मौजूदा वक्त में शान्ति व्यवस्था कायम है. पुलिस इस मामले में पंचायतनामा/पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रही है. पुलिस ने 4 टीमों का गठन किया है और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है.

 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement