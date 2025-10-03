दो पोतों की दादी का चल रहा था अफेयर... फोन पर बॉयफ्रेंड से बातें-मुलाकातें, चौंका देने वाली है ये लव स्टोरी

ये बेहद अजीब कहानी यूपी के झांसी जिले की है. यहां मऊरानीपुर इलाके में 40 साल की महिला अचानक प्रेमी संग फरार हो गई. यह महिला खुद दो बेटों की मां और दो छोटे-छोटे पोतों की दादी है. परिजनों का आरोप है कि जाते-जाते वह घर से बहुओं के जेवर और नकदी भी साथ ले गई. इस घटनाक्रम से पूरा परिवार टूटकर रह गया है.

महिला का पति कामता प्रसाद ग्राम स्यावरी में रहता है. कामता ने कहा कि करीब ढाई साल पहले वह अपनी पत्नी को लेकर भिंड-मुरैना इलाके के ईंट-भट्टों पर मजदूरी करने गया था. वहीं पत्नी की मुलाकात राठ तहसील के बिहुनी गांव के रहने वाले अमर सिंह प्रजापति से हुई. पहले तो मुलाकातें सामान्य रहीं, लेकिन धीरे-धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ती चली गईं और यह रिश्ता अवैध संबंध में बदल गया.

कामता का कहना है कि उसने कई बार पत्नी के मोबाइल पर अमर का नंबर देखा. दोनों की बातचीत भी सुनी. घर की बहुओं को भी पत्नी के व्यवहार पर शक होने लगा. बावजूद इसके वह चोरी-छिपे प्रेमी से मिलती रही. पति ने कई बार पत्नी को समझाने की कोशिश की, यहां तक कि उसे घर वापस भी ले आया, लेकिन मोबाइल पर बातचीत और चोरी-छिपे मुलाकातें थमी नहीं.

गहने और नकदी लेकर फरार

Advertisement

कुछ दिन पहले जब कामता अपने बेटे का इलाज कराने झांसी गया हुआ था, तभी उसकी पत्नी ने मौका पाकर घर से करीब 40 हजार रुपये कैश और बहुओं के जेवरात समेट लिए और प्रेमी अमर सिंह के साथ फरार हो गई. यह खबर पूरे परिवार के लिए बेहद हैरान-परेशान कर देने वाली थी.

घर की बहुएं, जिनके जेवर गायब हो गए, सदमे में हैं. पोते दादी के अचानक गायब हो जाने को समझ ही नहीं पा रहे. जो महिला अब तक परिवार के लिए संरक्षक की भूमिका में थी, वही पूरे परिवार को आर्थिक और भावनात्मक रूप से तोड़कर चली गई.

यह भी पढ़ें: 9 बच्चों की मां पर चढ़ा इश्क का खुमार, 20 साल छोटे प्रेमी संग फरार, पुलिस ने पकड़ा तो पति से कही ये बात

दो पोतों की दादी के इस कदम ने परिजनों को सदमे में डाल दिया है. पीड़ित पति ने मजबूरी में परिवार के साथ मऊरानीपुर थाने का रुख किया. वहां जाकर उसने पत्नी और उसके प्रेमी अमर सिंह के खिलाफ तहरीर दी और आरोप लगाया कि दोनों मिलकर गहने और नकदी लेकर भाग गए हैं.

परिजनों ने थाने में हंगामा भी किया और मांग की कि जल्द से जल्द दोनों को ढूंढ़ा जाए. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है. यह मामला गांव और आसपास के क्षेत्रों में चर्चा का विषय बन गया. लोग यह सोचकर हैरान हैं कि दो पोतों की दादी बहुओं के जेवर और नकदी लेकर 35 साल के प्रेमी संग फरार कैसे हो सकती है.

Advertisement

मऊरानीपुर पुलिस का कहना है कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों की तलाश की जा रही है. मजदूरी के दौरान शुरू हुआ महिला का अफेयर उसके परिवार के लिए गहरा घाव बन गया. परिवार की बहुएं और बच्चे हैरान हैं, वहीं पति को अपने जीवनसाथी के विश्वासघात का सामना करना पड़ रहा है.

---- समाप्त ----