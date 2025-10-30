गोरखपुर: पानी की टंकी से लटका मिला युवक का शव, परिवार ने जताई हत्या की आशंका

यूपी में गोरखपुर जिले के पिपराइच क्षेत्र में गुरुवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक 22 साल के युवक का शव गांव की पानी की टंकी से लटका हुआ मिला. यह घटना पुर मुदिला गांव की है, जहां लोगों ने जैसे ही युवक का शव देखा तो इलाके में अफरा-तफरी मच गई. मृतक की पहचान विकास उर्फ अभिषेक भारती के रूप में हुई है, जो इसी गांव का रहने वाला था.

एजेंसी के अनुसार, सुबह करीब जब कुछ ग्रामीण टंकी की ओर गए तो उन्होंने ऊपर लटकता हुआ शव देखा. देखते ही देखते घटना की खबर पूरे गांव में फैल गई. मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और किसी ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. पिपराइच थाने की टीम मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

विकास के परिवार वालों ने यह मानने से इंकार कर दिया कि उसने आत्महत्या की है. उनका आरोप है कि विकास की हत्या कर उसे टंकी से लटका दिया गया है, ताकि मामला आत्महत्या का लगे. पिता ने बताया कि विकास बुधवार शाम से ही घर नहीं लौटा था.

रात करीब नौ बजे उसने पिता से फोन पर बात की थी और कहा था कि वह घर आ रहा है, लेकिन उसके बाद उसका कोई अता-पता नहीं चला. अगले ही दिन सुबह उसका शव टंकी से लटका मिला. विकास के पिता एक राजमिस्त्री हैं. विकास खुद भी गांव की एक दुकान पर मजदूरी कर परिवार का सहारा बना हुआ था. वह तीन भाई-बहनों में सबसे छोटा था.

इधर, गांव में घटना को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं. पुलिस का कहना है कि हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है. वहीं इस घटना को लेकर पिपराइच थाना प्रभारी अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मौत की असली वजह रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी. फिलहाल हत्या की संभावना सहित सभी कोणों से जांच की जा रही है.

