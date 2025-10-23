scorecardresearch
 

लखनऊ: हॉस्पिटल के मैनेजर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, कमरे में बंद मिला शव

लखनऊ के मुंशी पुलिया इलाके में स्थित हॉस्पिटल में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब हॉस्पिटल के मैनेजर और पार्टनर आयुष जायसवाल का शव संदिग्ध हालत में मिला. पुलिस का कहना है कि आयुष का शव अस्पताल के सर्वेंट रूम में बंद कमरे से बरामद हुआ. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच. (Photo: Representational)
मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच. (Photo: Representational)

UP News: लखनऊ के मुंशी पुलिया स्थित सन एराइज हॉस्पिटल में मंगलवार रात एक मैनेजर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतक की पहचान 30 वर्षीय आयुष जायसवाल के रूप में हुई है. वह हॉस्पिटल में पार्टनर भी थे. पुलिस के मुताबिक, उनका शव हॉस्पिटल के सर्वेंट रूम में मिला. दरवाजा अंदर से बंद था, जिसे तोड़कर शव को बाहर निकाला गया. मौके पर किसी तरह की छीना-झपटी या जबरदस्ती के निशान नहीं मिले. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

अस्पताल प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, सन एराइज हॉस्पिटल में कुल पांच पार्टनर हैं- डॉ. आलम, डॉ. जितेंद्र यादव, आयुष जायसवाल, शाह आलम और डॉक्टर अशरफ, यह हॉस्पिटल इसी साल मार्च में खोला गया था. बताया जा रहा है कि सभी पार्टनर पहले से अन्य बिज़नेस में भी साथ काम कर रहे थे. घटना की रात आयुष एक मरीज को अटेंड करने के बाद हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में सोने चले गए थे. इसके बाद सुबह चार बजे के करीब वह मृत पाए गए.

मृतक के जीजा विनीत गुप्ता ने बताया कि रात करीब दो बजे आयुष घर से वापस हॉस्पिटल आए थे. एक मरीज की मृत्यु के बाद उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट तैयार किया और फिर गेस्ट रूम में आराम करने चले गए. सुबह जब स्टाफ ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. काफी देर बाद जब दरवाजा तोड़ा गया, तो आयुष का शव जमीन पर पड़ा मिला. परिवार का आरोप है कि हॉस्पिटल प्रशासन ने तुरंत परिजनों को सूचना नहीं दी.

आयुष जायसवाल मूल रूप से श्रावस्ती के रहने वाले थे और लखनऊ के चिनहट में किराए के मकान में रहते थे. परिवार में पत्नी आरती, दो बेटे और एक बेटी हैं. घटना के समय परिवार दिवाली मनाने के लिए गांव गया हुआ था. पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है. गाजीपुर इंस्पेक्टर राजेश कुमार मौर्य ने बताया कि शिकायत मिलने पर मामले की आगे जांच की जाएगी. फिलहाल पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे मौत के असली कारण का खुलासा हो सकेगा.

