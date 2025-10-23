लखनऊ: हॉस्पिटल के मैनेजर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, कमरे में बंद मिला शव

UP News: लखनऊ के मुंशी पुलिया स्थित सन एराइज हॉस्पिटल में मंगलवार रात एक मैनेजर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतक की पहचान 30 वर्षीय आयुष जायसवाल के रूप में हुई है. वह हॉस्पिटल में पार्टनर भी थे. पुलिस के मुताबिक, उनका शव हॉस्पिटल के सर्वेंट रूम में मिला. दरवाजा अंदर से बंद था, जिसे तोड़कर शव को बाहर निकाला गया. मौके पर किसी तरह की छीना-झपटी या जबरदस्ती के निशान नहीं मिले. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

अस्पताल प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, सन एराइज हॉस्पिटल में कुल पांच पार्टनर हैं- डॉ. आलम, डॉ. जितेंद्र यादव, आयुष जायसवाल, शाह आलम और डॉक्टर अशरफ, यह हॉस्पिटल इसी साल मार्च में खोला गया था. बताया जा रहा है कि सभी पार्टनर पहले से अन्य बिज़नेस में भी साथ काम कर रहे थे. घटना की रात आयुष एक मरीज को अटेंड करने के बाद हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में सोने चले गए थे. इसके बाद सुबह चार बजे के करीब वह मृत पाए गए.

यह भी पढ़ें: रहस्यमयी हालात में हुआ दिल्ली की किन्नर प्राची की जिंदगी का अंत, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मिला शव

मृतक के जीजा विनीत गुप्ता ने बताया कि रात करीब दो बजे आयुष घर से वापस हॉस्पिटल आए थे. एक मरीज की मृत्यु के बाद उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट तैयार किया और फिर गेस्ट रूम में आराम करने चले गए. सुबह जब स्टाफ ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. काफी देर बाद जब दरवाजा तोड़ा गया, तो आयुष का शव जमीन पर पड़ा मिला. परिवार का आरोप है कि हॉस्पिटल प्रशासन ने तुरंत परिजनों को सूचना नहीं दी.

Advertisement

आयुष जायसवाल मूल रूप से श्रावस्ती के रहने वाले थे और लखनऊ के चिनहट में किराए के मकान में रहते थे. परिवार में पत्नी आरती, दो बेटे और एक बेटी हैं. घटना के समय परिवार दिवाली मनाने के लिए गांव गया हुआ था. पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है. गाजीपुर इंस्पेक्टर राजेश कुमार मौर्य ने बताया कि शिकायत मिलने पर मामले की आगे जांच की जाएगी. फिलहाल पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे मौत के असली कारण का खुलासा हो सकेगा.

---- समाप्त ----