scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गोरखपुर: महिला सिपाही को जबरन रंग लगाने और छेड़खानी मामले में एक्शन, 3 सिपाही सस्पेंड

बलरामपुर में महिला सिपाही को जबरन रंग लगाने और छेड़खानी करने के मामले में तीन सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है. विभागीय जांच में तीनों दोषी पाए गए हैं.

Advertisement
X
महिला पुलिसकर्मी से छेड़खानी मामले में तीन पुलिसकर्मी सस्पेंड. (Photo: Screengrab)
महिला पुलिसकर्मी से छेड़खानी मामले में तीन पुलिसकर्मी सस्पेंड. (Photo: Screengrab)

यूपी के बलरामपुर जिले में होली के समारोह के दौरान महिला सिपाही को जबरन रंग लगाने और छेड़खानी के मामले में गोरखपुर जोन के एडीजी मुथा अशोक जैन ने सख्त कार्रवाई की है. उनके आदेश के बाद जांच में दोषी पाए गए सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है. ऐसे में उनके ऊपर अब बर्खास्तगी की भी तलवार लटक रही है. 

मना करने के बाद भी लगाया था रंग

पीड़िता ने आरोप लगाया था कि होली के समारोह के बाद जब वो थाने पर चाभी लेने के लिए आई, तो नशे में धुत तीनों सिपाहियों ने जबरन उसे गीला रंग लगाने की कोशिश की और उसके साथ छेड़खानी का प्रयास करने लगे. इसके बाद वो इज्जत बचाने के लिए थाना परिसर में खड़े एक ट्रैक्टर पर चढ़ गई. जिसके बाद तीनों ने उसे जबरन ट्रैक्टर से उतारा और जबरन रंग लगाया. साथ ही तीनों ने उसके प्राइवेट पार्ट को भी टच किया.

सम्बंधित ख़बरें

भागने की फिराक में था तो पुलिस ने दबोच लिया. (Photo: Screengrab)
बहन से दुष्कर्म का आरोपी भाई गिरफ्तार, टॉफी का लालच देकर ले गया था जंगल 
Encounter of Balrampur rape accused (photo- screengrab)
बलरामपुर में मूक-बधिर लड़की से रेप, बचने के लिए भागी तो आरोपियों ने बाइक से किया पीछा 
अंतिम संस्कार से पहले होगा वेरिफिकेशन. (Photo: ITG)
श्मशान घाट और नई गाइडलाइन... अब अंतिम संस्कार से पहले होगा वेरिफिकेशन 
SIR के नाम पर ठगी की कोशिश (Photo: Screengrab)
बांदा में SIR के नाम पर साइबर ठगी का खुलासा, लोगों को भेज रहे थे फर्जी OTP 
Attempt to run over police
चेकिंग के दौरान पुलिस पर चढ़ाई स्कॉर्पियो, वीडियो वायरल, चार गिरफ्तार  

यह भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में मिड-डे मील योजना में 11 करोड़ का घोटाला, 44 लोगों पर FIR दर्ज

इसके अलावा उसके साथ अभद्र भाषा और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग भी किया. महिला कांस्टेबल अकेले किराए का कमरा लेकर रह रही है. ऐसे में उसे डर भी लग रहा है. एडीजी जोन गोरखपुर मुथा अशोक जैन के आदेश के बाद जांच में दोषी पाए जाने पर बलरामपुर एसपी ने तीनों पुलिसकर्मियों को निलम्बित कर दिया है. 

Advertisement

बलरामपुर के कोतवाली ग्रामीण थाने में तैनात मुख्य आरक्षी अमित कुमार, आरक्षी पन्नेलाल और आरक्षी शैलेंद्र कुमार के खिलाफ 26 नवंबर को मुकदमा दर्ज करते हुए तीनों को निलंबित करने के साथ ही विभागीय कार्रवाई के तहत धारा 14(1) की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है. इस कार्रवाई के बाद आरोपी पुलिसकर्मियों पर बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है.

जांच में तीनों पुलिसकर्मी पाए गए दोषी

एडीजी जोन मुथा अशोक जैन ने कहा कि महिला अपराध से जुड़े प्रकरण में जीरो टालरेंस की नीति अपनाई जा रही है. बलरामपुर कोतवाली में 15 मार्च 2025 को होली खेलने के दौरान पुलिस कर्मियों ने एक महिला सिपाही को रंग लगा दिया था. आरोप है कि महिला पुलिसकर्मी ने उन्हें रंग लगाने से रोका था. इसके बाद भी उन्होंने यह हरकत की थी. महिला आरक्षी ने इसकी शिकायत पुलिस अधिकारियों से की थी. मामले की जांच विशाखा कमेटी को सौंपी गई थी. जांच रिपोर्ट में तीनों पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement