scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'घर में घुसकर मारेंगे' से लेकर 'मौत का बदला' तक: गोरखपुर सुधीर मर्डर केस में अब दोस्तों ने ली 'खून का बदला खून' की कसम, इंस्टाग्राम पर छिड़ी डिजिटल जंग

गोरखपुर में एक 11वीं के छात्र की हत्या के बाद अब सोशल मीडिया पर 'गैंगवार' जैसी स्थिति बन गई है. "घर में घुसकर मारेंगे" वाले स्टेटस पर हुई इस हत्या के बाद अब मृतक के दोस्त इंस्टाग्राम पर बदला लेने की धमकियां दे रहे हैं, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.

Advertisement
X
गोरखपुर का सुधीर हत्याकांड (Photo- ITG)
गोरखपुर का सुधीर हत्याकांड (Photo- ITG)

यूपी के गोरखपुर में कोआपरेटिव इंटर कॉलेज के 11वीं के छात्र सुधीर की हत्या इंस्टाग्राम स्टेटस के विवाद में हिस्ट्रीशीटर विनय और उसके साथियों ने गोली मारकर कर दी. सुधीर ने स्टेटस लगाया था कि "जीजा के दम पर कूदते हो, घर में घुसकर मारेंगे", जिससे नाराज होकर आरोपियों ने स्कूल कैंपस में वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने अब तक दो आरोपियों को ट्रेस किया है, जबकि मुख्य आरोपी विनय फरार है. इस बीच सुधीर के दोस्त 'राजू रावण किंग' और अन्य सहयोगियों ने इंस्टाग्राम पर "मौत का बदला लेंगे" जैसे भड़काऊ स्टेटस लगाने शुरू कर दिए हैं.

बदले की आग: इंस्टाग्राम पर दी जा रही खुली चुनौती

सुधीर की मौत से आहत उसके दोस्त अब सोशल मीडिया पर बेहद आक्रामक हो गए हैं. 'सोनिया रघुवंशी 367' के पोस्ट पर 'राजू रावण किंग' ने लिखा कि तुम्हारा बदला हर हाल में लिया जाएगा, रोकने वाले रोक लेना. 

सम्बंधित ख़बरें

case of murder of three youths in Ghazipur (Photo - ITG)
गाजीपुर ट्रिपल मर्डर: जनरेटर से तालाब का पानी निकाला, तब मिला तीसरे युवक का शव
swords distributed under leadership of Pinky Chaudhary (Photo - Screengrab)
गाजियाबाद में 'हिंदू रक्षा दल' ने तलवारें बांटी, पिंकी चौधरी समेत 16 पर FIR, 10 गिरफ्तार
KGMU Religious Conversion Case
KGMU धर्मांतरण केस: 7 दिन से फरार आरोपी डॉक्टर, 3 राज्यों में तलाश, पुलिस खाली हाथ
Tracking criminals and missing persons efficiently
UP पुलिस ने बनाया अपराध रोकने का 'AI' प्लान
Mahoba Murder Mystery
महोबा मर्डर केस में खुलासा... जमीन के लालच में छोटे बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट

इस पोस्ट को 'आलोक के के 09xx' जैसे अन्य दोस्तों द्वारा खूब शेयर किया जा रहा है. वहीं 'मिस्टर अंकित जाटव 302' नामक अकाउंट से लिखा गया है कि "समझौते नहीं होंगे". पुलिस इन स्टेटस लगाने वालों की मॉनिटरिंग कर रही है और उनके परिवारों से संपर्क साध रही है ताकि किसी और हिंसक घटना को रोका जा सके.

कैसे हुई वारदात: प्लानिंग के तहत मारी सीने में गोली

सुधीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को 'भोला जाटव' के नाम से चलाता था. 5 दिसंबर को सुधीर की बर्थडे पार्टी में सभी दोस्त इकट्ठा हुए थे, लेकिन 21 दिन बाद उसकी हत्या कर दी गई. सुधीर जब स्कूल कैंपस में दोस्त को बाइक सिखा रहा था, तभी हिस्ट्रीशीटर विनय, रोशन और ऋषभ के साथ पहुंचा. विनय का पहला निशाना चूक गया, लेकिन रोशन और ऋषभ ने सुधीर को दबोच लिया. इसके बाद विनय ने सुधीर के सीने में गोली उतार दी. हत्या से पहले शातिर विनय ने अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था.

Advertisement

परिजनों की मांग और फूंक-फूंक कर कदम रखती पुलिस

सुधीर की हत्या के बाद इलाके में भारी आक्रोश है. लोगों ने सड़क जाम कर तोड़फोड़ का प्रयास किया और आरोपी के घर पर भी गुस्सा निकाला. मृतक की मां राजकुमारी देवी ने उप जिलाधिकारी को पत्र सौंपकर सरकारी नौकरी, 50 लाख रुपये की आर्थिक मदद और 1 एकड़ भूमि की मांग की है. साथ ही उन्होंने मुख्य आरोपी की संपत्तियों की जांच कराने की भी मांग रखी है. फिलहाल, पुलिस बेहद सतर्क है क्योंकि सुधीर अपने दोस्तों के बीच काफी लोकप्रिय था और उसके दोस्तों के स्टेटस आने वाले किसी बड़े खतरे की गवाही दे रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement