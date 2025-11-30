गोरखपुर: कैंसर हॉस्पिटल के पार्किंग में घुसी तेज रफ्तार बोलेरो, 16 वाहनों को कुचला, देखें खौफनाक VIDEO

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से एक हादसे का सीसीटीवी सामने आया है. यहां एक कैंसर हॉस्पिटल में एक तेज रफ्तार बोलेरो पार्किंग में घुस गई और 16 दो पहिया वाहनों को रौंद दिया. इस दौरान आसपास खड़े कई लोग बाल-बाल बच गए. हादसे से हॉस्पिटल परिसर में भगदड़ मच गई.

बोलेरो के ड्राइवर ने बताया कि उसके रिश्तेदार यहां भर्ती हैं. वो दूसरे अस्पताल में खून देकर यहां आया और गेट से अंदर घुसने के दौरान उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और हादसा हो गया. हादसा गोरखपुर के शाहपुर थानक्षेत्र स्थित हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल का है. ये हादसा 29 नवंबर दोपहर 1 बजकर 18 मिनट 36 सेकेंड पर हुआ.

फिलहाल अस्पताल के कर्मचारियों ने बोलेरो ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है. पुलिस ने बताया कि कैंसर हॉस्पिटल के पार्किंग में एक तेज रफ्तार बोलेरो घुस गया और करीब 16 दोपहिया वाहनों को कुचल दिया. चालक की पहचान मंझरिया गांव के यशवंत यादव के रूप में हुई है.

पुलिस पूछताछ में ड्राइवर ने बताया कि वो खून देकर आया था. गेट पर पहुंचते ही उसकी आंख थोड़ा बंद हुई और अंधेरा छा गया. जिससे यह हादसा हुआ. यशवंत के पास से डीएल भी मिला है. उसका डीएल 23 जुलाई 2020 में बना है. इसकी वैधता 2 मार्च 2038 है. मामले में आगे की जांच और कार्रवाई की जा रही है.

