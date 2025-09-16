पशु तस्करों ने मुंह में मारी गोली, गोरखपुर में NEET के छात्र की हत्या... धरने पर बैठे परिजन

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में नीट की तैयारी कर रहे 19 वर्षीय छात्र की पशु तस्करों ने गोली मारकर हत्या कर दी. घटना सोमवार देर रात पिपराइच थानाक्षेत्र के जंगलधूसड़ की है. बताया जाता है कि तीन गाड़ियों से पशु तस्कर गांव में पहुंचे थे. वे मवेशियों को खूंटे से खोल रहे थे, तभी गांव वालों ने शोर मचा दिया. ऐसे में नीट छात्र भी शोर मचाते हुए पीछे-पीछे दौड़ने लगा. इसके बाद तस्करों ने उसे पकड़कर डीसीएम में जबरन बैठा लिया. करीब एक घंटे तक उसे घुमाते रहे, फिर उसके मुंह में गोली मार दी.

छात्र की हत्या के बाद शव को घर से करीब 4 किलोमीटर दूर सरैया गांव में फेंक दिया गया. मृतक की पहचान दीपक गुप्ता (19) के रूप में हुई है. गुस्साई भीड़ ने एक डीसीएम को पकड़ लिया और आग लगा दी, जबकि दूसरे डीसीएम में सवार तस्कर भाग निकले. इस दौरान एक तस्कर को ग्रामीणों ने दौड़ाकर पकड़ लिया और पीटकर अधमरा कर दिया. जबकि बीच-बचाव करने में एसपी नार्थ जितेंद्र श्रीवास्तव और पिपराइच थाना प्रभारी पुरुषोत्तम घायल हो गए.

गुस्साए लोगों ने पुलिस टीम पर भी किया हमला

घटना को लेकर लोग आक्रोशित हो उठे और मंगलवार सुबह गोरखपुर-पिपराइच रोड पर जाम लगा दिया. साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी लोगों ने ईंट-पत्थर से मारकर घायल कर दिया. हालांकि इसके बाद चार थानों की फोर्स और PAC मौके पर पहुंची है. अधिकारी परिजनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं.

पुलिस ने बताया कि नीट की तैयारी कर रहे एक छात्र को पशु तस्करी ने गाड़ी में भर लिया. फिर गोली मारकर हत्या कर दी. इसके बाद शव को गांव से बाहर फेंक दिया था. ग्रामीणों ने एक तस्कर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस टीम अन्य तस्करों की तलाश कर रही है. जल्द ही उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा.



