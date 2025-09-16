scorecardresearch
 

Feedback

पशु तस्करों ने मुंह में मारी गोली, गोरखपुर में NEET के छात्र की हत्या... धरने पर बैठे परिजन

गोरखपुर जिले में पशु तस्करों ने नीट की तैयारी कर रहे एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी. फिर शव को गांव से बाहर फेंककर फरार हो गए. इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में आक्रोश है और उन्होंने गोरखपुर-पिपराइच रोड पर जाम लगा दिया है.

Advertisement
X
दीपक गुप्ता, जिसकी पशु तस्करों ने गोली मारकर हत्या कर दी. (File Photo: Gajendra Tripathi/ITG)
दीपक गुप्ता, जिसकी पशु तस्करों ने गोली मारकर हत्या कर दी. (File Photo: Gajendra Tripathi/ITG)

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में नीट की तैयारी कर रहे 19 वर्षीय छात्र की पशु तस्करों ने गोली मारकर हत्या कर दी. घटना सोमवार देर रात पिपराइच थानाक्षेत्र के जंगलधूसड़ की है. बताया जाता है कि तीन गाड़ियों से पशु तस्कर गांव में पहुंचे थे. वे मवेशियों को खूंटे से खोल रहे थे, तभी गांव वालों ने शोर मचा दिया. ऐसे में नीट छात्र भी शोर मचाते हुए पीछे-पीछे दौड़ने लगा. इसके बाद तस्करों ने उसे पकड़कर डीसीएम में जबरन बैठा लिया. करीब एक घंटे तक उसे घुमाते रहे, फिर उसके मुंह में गोली मार दी.

छात्र की हत्या के बाद शव को घर से करीब 4 किलोमीटर दूर सरैया गांव में फेंक दिया गया. मृतक की पहचान दीपक गुप्ता (19) के रूप में हुई है. गुस्साई भीड़ ने एक डीसीएम को पकड़ लिया और आग लगा दी, जबकि दूसरे डीसीएम में सवार तस्कर भाग निकले. इस दौरान एक तस्कर को ग्रामीणों ने दौड़ाकर पकड़ लिया और पीटकर अधमरा कर दिया. जबकि बीच-बचाव करने में एसपी नार्थ जितेंद्र श्रीवास्तव और पिपराइच थाना प्रभारी पुरुषोत्तम घायल हो गए.

यह भी पढ़ें: कुकर, चाकू और कैंची से मर्डर... अभी तक फरार हैं रेणु अग्रवाल के कातिल, दहला देगी ये वारदात

सम्बंधित ख़बरें

प्रतीकात्मक फोटो.
29 मुकदमों वाला पशु तस्कर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, पुलिस की गोली से हुआ घायल 
Terror of man-eating animal in Bahraich (PHOTO- ITG)
बहराइच में भेड़िया रिटर्न? पांच दिन में 4 हमले और 3 मौतें, सबका पैटर्न एक जैसा 
खाद केंद्र पर लाइन में लगे किसान. (Photo: Ajay Jha/ITG)
झांसी में गहराया खाद संकट, रात से लाइन में लगने के बावजूद भी किसान लौट रहे खाली हाथ 
IAS-IPS और जज बनकर करोड़ों की ठगी 
बलिया में व्यक्ति ने की खुदकुशी. (Photo: Representational )
UP: बलिया में व्यक्ति ने की खुदकुशी, पिता की डांट से था आहत 

गुस्साए लोगों ने पुलिस टीम पर भी किया हमला

घटना को लेकर लोग आक्रोशित हो उठे और मंगलवार सुबह गोरखपुर-पिपराइच रोड पर जाम लगा दिया. साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी लोगों ने ईंट-पत्थर से मारकर घायल कर दिया. हालांकि इसके बाद चार थानों की फोर्स और PAC मौके पर पहुंची है. अधिकारी परिजनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं.

Advertisement

पुलिस ने बताया कि नीट की तैयारी कर रहे एक छात्र को पशु तस्करी ने गाड़ी में भर लिया. फिर गोली मारकर हत्या कर दी. इसके बाद शव को गांव से बाहर फेंक दिया था. ग्रामीणों ने एक तस्कर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस टीम अन्य तस्करों की तलाश कर रही है. जल्द ही उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement