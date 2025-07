UP: 'Good bye in my life' लिखकर छात्रा ने किया सुसाइड का प्रयास, Meta Alert से 19 मिनट में बची जान

गोरखपुर में 18 वर्षीय छात्रा ने इंस्टाग्राम पर 'Good bye in my life' लिखकर आत्महत्या की चेतावनी दी. मेटा की ओर से अलर्ट मिलने पर पुलिस ने 19 मिनट में पहुंचकर छात्रा की जान बचाई. उसने तनाव में फांसी लगाने की कोशिश की थी. काउंसलिंग के बाद छात्रा ने भविष्य में ऐसा कदम न उठाने का वादा किया.

