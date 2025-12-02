scorecardresearch
 
गोरखपुर का अंबुज भारद्वाज हत्याकांड: दोस्तों ने ही कुल्हाड़ी से काट डाला, सिर और धड़ किया अलग, कार से लाश दूसरे जिले में फेंकी

गोरखपुर में रुपए के लेन-देन के विवाद में 17 वर्षीय अंबुज भारद्वाज की उसके दोस्तों ने कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी. हत्या के बाद बचने के लिए सिर और धड़ को महराजगंज में 10 किलोमीटर की दूरी पर अलग-अलग फेंका गया. पुलिस ने दो दोस्तों को हिरासत में लिया, जिन्होंने पूछताछ में हत्या कबूल की.

गोरखपुर में कुल्हाड़ी से युवक की हत्या (Photo- ITG)
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रुपए के लेनदेन के विवाद में एक सनसनीखेज वारदात हुई है. 17 वर्षीय किशोर अंबुज भारद्वाज उर्फ रिशु की उसके ही दोस्तों ने कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी. हत्या के बाद बचने के लिए शव को कार से महराजगंज ले जाकर सिर और धड़ को अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिया गया. पुलिस ने दो दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है.

सिर और धड़ 10 किलोमीटर दूर फेंके, परिजनों ने पहचाने से किया इनकार

तिवारीपुर के सूर्यविहार कॉलोनी के रहने वाले अंबुज भारद्वाज 26 नवंबर की रात दोस्तों के साथ घर से निकला था और वापस नहीं लौटा. पिता संतोष मणि त्रिपाठी ने गुमशुदगी दर्ज कराई. पुलिस ने सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की मदद से तलाश शुरू की और सोमवार सुबह अंबुज के दो दोस्तों आयुष और एक अन्य को हिरासत में लिया. 

कड़ाई से पूछताछ में दोनों ने हत्या की बात कबूल की. आरोपियों की निशानदेही पर महराजगंज जिले के भैंसा-पिपरा खादर मार्ग पर कटा हुआ सिर और उससे 10 किलोमीटर दूर नहर किनारे धड़ बरामद हुआ.

लेन-देन के विवाद में हुई हत्या, तीसरे आरोपी की तलाश जारी

आरोपी आयुष ने पूछताछ में बताया कि हल्दी कार्यक्रम से निकलने के बाद दोस्तों ने शराब पार्टी की, जहां रुपए के लेन-देन को लेकर विवाद शुरू हो गया. उन्होंने कुल्हाड़ी से अंबुज के गले पर वार कर हत्या कर दी. उन्हें लगा कि गोरखपुर में शव मिला तो तुरंत पकड़े जाएंगे, इसलिए शव को कार में लादकर महराजगंज सीमा की ओर फेंक आए. 

पुलिस को आरोपियों के मोबाइल का लोकेशन भी घटनास्थल के पास मिला है. तिवारीपुर पुलिस ने गुमशुदगी के मुकदमे में हत्या, अपहरण, सबूत नष्ट करने और षड्यंत्र की धाराएं बढ़ा दी हैं. घटना में शामिल तीसरे आरोपी की तलाश जारी है.

