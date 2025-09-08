अमेठी: ड्रोन से चोरी के शक में युवक की पिटाई... ग्रामीणों ने चोर समझकर लाठी-डंडों से पीट-पीटकर किया घायल

उत्तर प्रदेश के अमेठी में अफवाहों से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है. जहां रविवार रात ड्रोन से चोरी की अफवाहों के बीच ग्रामीणों ने एक बगल के गांव के रहने वाले युवक को चोर समझ कर पीट दिया. जिससे युवक घायल हो गया. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पिटाई से घायल युवक का अस्पताल में चल रहा है इलाज

पूरा मामला जनपद के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के भगीरथपुर गांव का है. जहां पर उसी गांव के बगल मऊ अवतारा का एक युवक गांव के पास से जा रहा था. इस दौरान पास में दुकान दिखी तो युवक पान मसाला लेने दुकान पर चला गया. इसी बीच सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने युवक को पकड़ लिया. इसके बाद लाठी-डंडों से उसकी पिटाई कर दी.

इसके बाद भी ग्रामीण नहीं रुके और युवक को छत पर चढ़ने वाली लोहे की सीढ़ी में बांध दिया और जमकर पीटा. जिससे युवक को काफी चोट आई है और उसका इलाज चल रहा है. आपको बता दें कि जनपद में महीनों से रात में ड्रोन से चोरी होने की अफवाह बनी हुई है. जिसको लेकर कई गांव के ग्रामीण रात-रात भर जाग कर गांव की रखवाली करते हैं.

पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार

ड्रोन चोरी की घटनाओं को लेकर प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है और न कोई जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. जिससे कई लोग पिटाई का शिकार हो जा रहे हैं. इससे पहले भी एक, दो लोगों की रात में जाते समय पिटाई हो चुकी है. थाना प्रभारी धीरेन्द्र यादव ने बताया कि मामले की जानकारी है. मारपीट करने वाले पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

