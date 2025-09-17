पिता छोटे बेटे को दे रहे थे प्रॉपर्टी... बड़े ने गला रेतकर बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट, खुद को घायल कर रचा नाटक

उत्तर प्रदेश के गोंडा में संपत्ति न मिलने की आशंका और पिता से आर्थिक मदद न मिलने से गुस्साए बेटे ने हो अपने ही पिता की हत्या कर दी. उसने जंगल में ले जाकर अपने 60 साल के बुजुर्ग बाप की गर्दन रेत हत्या कर दी थी. साथ ही घटना को दूसरा रूप देंने के लिए उसने अपने को भी घायल कर लिया था. जांच के बाद पुलिस ने हत्यारोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है. घटना खरगूपुर थाना क्षेत्र के कुवानों जंगल की बीते 13 सितंबर की है

अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार रावत ने बताया कि मृतक अपने छोटे बेटे को संपत्ति देना चाहते थे. ऐसे में बड़े बेटे ने पिता से आर्थिक मदद न मिलने से खिन्न होकर जंगल में उनकी हत्या कर हत्या कर दी. हत्यारोपी बेटे अनोखीलाल को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है. ये हत्या तब की गई जब दोनों बाप बेटे कुंवानो जंगल में लकड़ी काटने गए थे.

दरअसल, गोंडा के खरगूपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवगढ़ गांव निवासी 60 साल के गंगा सागर अपने 40 साल के पुत्र अनोखी लाल के साथ बीते 13 सितंबर को शिवगढ़ घाट कुवानों जंगल में लकड़ी काटने गए थे. लेकिन फिर खबर आई कि बेटा अनोखीलाल घायल अवस्था में है और पिता एक की हत्या हो गई है. खबर से हंगामा मच गया. बताया गया कि दो अज्ञात हमलावरों ने पिता पुत्र पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था जिससे गंगा सागर की मौके पर मौत हो गई और अनोखीलाल घायल है. उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. दिन दहाड़े हुई इस घटना से ग्रामीणों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि घटना के शीघ्र अनावरण के लिए एसओजी, सर्विलांस सहित 5 टीमों का गठन किया गया और दावा किया था कि शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा .आज अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार रावत ने बताया कि मृतक अपने छोटे बेटे को संपत्ति देना चाहते थे और इसी से खिन्न होकर अनोखीलाल ने जंगल में बांके से मार कर उनकी हत्या कर दी. इसके बाद घटना को दूसरा रूप देने के लिए उसने खुद को घायल कर लिया था. अनोखीलाल को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है



