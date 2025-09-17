scorecardresearch
 

Feedback

पिता छोटे बेटे को दे रहे थे प्रॉपर्टी... बड़े ने गला रेतकर बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट, खुद को घायल कर रचा नाटक

गोंडा के खरगूपुर थाना क्षेत्र में संपत्ति न मिलने और आर्थिक मदद से वंचित होने पर बेटे ने अपने 60 वर्षीय पिता की जंगल में गर्दन रेतकर हत्या कर दी. घटना को भटकाने के लिए उसने खुद को भी घायल कर लिया. पुलिस जांच में सच्चाई उजागर हुई और आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई.

Advertisement
X
बेटे ने कर दी बुजुर्ग पिता की हत्या (Photo: AI Image)
बेटे ने कर दी बुजुर्ग पिता की हत्या (Photo: AI Image)

उत्तर प्रदेश के गोंडा में संपत्ति न मिलने की आशंका और पिता से आर्थिक मदद न मिलने से गुस्साए बेटे ने हो अपने ही पिता की हत्या कर दी. उसने जंगल में ले जाकर अपने 60 साल के बुजुर्ग बाप की गर्दन रेत हत्या कर दी थी. साथ ही घटना को दूसरा रूप देंने के लिए उसने अपने को भी घायल कर लिया था. जांच के बाद पुलिस ने हत्यारोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है.  घटना खरगूपुर थाना क्षेत्र के कुवानों जंगल की बीते 13 सितंबर की है

 अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार रावत ने बताया कि मृतक अपने छोटे बेटे को संपत्ति देना चाहते थे. ऐसे में बड़े बेटे ने पिता से आर्थिक मदद न मिलने से खिन्न होकर जंगल में उनकी हत्या कर हत्या कर दी. हत्यारोपी बेटे अनोखीलाल को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है. ये हत्या तब की गई जब दोनों बाप बेटे कुंवानो जंगल में लकड़ी काटने गए थे.

दरअसल, गोंडा के खरगूपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवगढ़ गांव निवासी 60 साल के गंगा सागर अपने 40 साल के पुत्र अनोखी लाल के साथ बीते 13 सितंबर को शिवगढ़ घाट कुवानों जंगल में लकड़ी काटने गए थे. लेकिन फिर खबर आई कि बेटा अनोखीलाल घायल अवस्था में है और पिता एक की हत्या हो गई है. खबर से हंगामा मच गया. बताया गया कि दो अज्ञात हमलावरों ने पिता पुत्र पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था जिससे गंगा सागर की मौके पर मौत हो गई और अनोखीलाल घायल है. उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. दिन दहाड़े हुई इस घटना से ग्रामीणों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है

सम्बंधित ख़बरें

बेटे ने किया पिता का कत्ल (Photo: Screengrab)
सूरत: नाबालिग बेटे ने की पिता की हत्या, दो दिनों में तीन मर्डर से डरे इलाके के लोग 
हत्या के मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार
छेड़छाड़ का विरोध करने पर पिता की हत्या, नागपुर में सनसनी, तीन गिरफ्तार  
गोंडा सीएमओ रश्मि वर्मा. (Photo: Screengrab)
'एक बच्चा मर गया तो क्या, कभी लड्डू खाने भी आओ...', गोंडा CMO का विवादित बयान 
ड्रोन और चोरी की अफवाह से दहशत में लोग 
ड्रोन और चोरी की अफवाहों से दहशत में लोग. (Photo: Screengrab)
ड्रोन और चोरी की अफवाहों से ग्रामीणों में दहशत... रातभर कर रहे रखवाली 
Advertisement

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि घटना के शीघ्र अनावरण के लिए एसओजी, सर्विलांस सहित 5 टीमों का गठन किया गया और दावा किया था कि शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा .आज अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार रावत ने बताया कि मृतक अपने छोटे बेटे को संपत्ति देना चाहते थे और इसी से खिन्न होकर अनोखीलाल ने जंगल में बांके से मार कर उनकी हत्या कर दी. इसके बाद घटना को दूसरा रूप देने के लिए उसने खुद को घायल कर लिया था. अनोखीलाल को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement