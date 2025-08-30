scorecardresearch
 

UP: गोंडा में महिला की हत्या... शराबी पति ने हंसिए से वार कर ले ली जान

उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. फिर मौके से फरार हो गया. फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

गोंडा में पति ने की महिला की हत्या. (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक शराबी पति ने अपनी 45 वर्षीय पत्नी छोटका देवी की हंसिया से ताबड़तोड़ वार कर निर्मम हत्या कर दी. इस दर्दनाक वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया है और वैधानिक कार्यवाई में जुट गई है. 

अपर पुलिस अधीक्षक राधेश्याम राय ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज करके आरोपी पति की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. घटना जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के गौरिया गांव की है. छोटेलाल शराब पीने का आदी है और  वह अपनी सब जमीनें बेच दी थी. ऐसे में अब वह अपनी पत्नी के नाम की जमीन भी बेचना चाहता था, लेकिन पत्नी छोटका देवी उसका विरोध कर रही थी.

छोटेलाल ने बेच दी थी अपने हिस्से की सभी जमीन

शुक्रवार को जब छोटका देवी खेत में घास काटने गई थी, तभी उसके पति छोटे लाल ने पत्नी पर हंसिये से ताबड़तोड़ वार कर दिया. जिससे पत्नी की मौत हो गई. जांच में पाया गया कि पति छोटेलाल शराबी था. जिसने अपने नाम की सारी जमीन बेच डाली थी. ऐसे में वह पत्नी के नाम पर ली गई, जमीन को भी बेचने का दबाव बना रहा था. लेकिन पत्नी राजी नहीं थी. ऐसे में उसने उसकी हत्या कर दी.

पड़ोसियों ने बताया कि छोटेलाल शराब पीने का आदी थी. उसने अपने नाम की सारी जमीन भी बेच दी थी. उसकी पत्नी से हर दिन लड़ाई होती थी. शुक्रवार को भी कुछ बहस हुई थी. जब उसकी पत्नी घास काटने गई, तभी छोटेलाल ने उसकी हत्या कर दी. 

