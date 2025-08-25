scorecardresearch
 

गोंडा: ज्योति पासवान हत्याकांड के आरोपी का एनकाउंटर, सनी सिंह के पैर में लगी गोली, छेड़छाड़ के विरोध पर घोंट दिया था गला

गोंडा पुलिस ने बताया हत्यारोपी सनी सिंह की नजर अपनी पड़ोसन ज्योति पर पासवान थी. घटना वाले दिन मौका पाकर उसने ज्योति के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की. ज्योति के विरोध करने पर सनी ने उसका मुंह और गला दबाकर हत्या कर दी. बाद में धान के खेत में उसका शव मिला था.

गोंडा पुलिस की गिरफ्त में हत्यारोपी (Photo: ITG)
यूपी के गोंडा में 20 वर्षीय युवती ज्योति पासवान की हत्या के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. देहात कोतवाली पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया. मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है, और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया हत्यारा

यह घटना गोंडा जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र में हुई. पुलिस ने देर शाम एक मुठभेड़ में 20 वर्षीय युवती ज्योति पासवान की हत्या के आरोपी सनी सिंह को गिरफ्तार कर लिया. सनी सिंह के दाहिने पैर में गोली लगी है, और उसे इलाज के लिए गोंडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. आरोपी बहराइच का रहने वाला है और गोंडा में एक पोल्ट्री फार्म पर 10 हजार रुपये की दिहाड़ी पर काम करता था. पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा और बिना नंबर प्लेट की एक बाइक भी बरामद की है. 

क्यों हुई थी हत्या?

एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि आरोपी सनी सिंह की नजर अपनी पड़ोसन ज्योति पर थी. शुक्रवार को जब ज्योति अपने माता-पिता के अस्पताल जाने के बाद खेत में अकेली काम कर रही थी, तो सनी वहां पहुंचा. उसने ज्योति के साथ गलत नीयत से छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जिसका ज्योति ने विरोध किया. विरोध करने पर सनी ने उसका मुंह और गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया था. यह पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है. 

पुलिस ने गठित की थी 5 टीमें

शुक्रवार को देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के पूरे ललक गांव में धान के खेत में युवती का शव मिला था, जिसके बाद हड़कंप मच गया था. शव के मुंह पर खून के निशान थे. इस घटना के खुलासे के लिए एसपी विनीत जायसवाल ने एसओजी सर्विलांस समेत पांच टीमों का गठन किया था. मैनुअल और टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने सनी सिंह को चिन्हित किया और फिर मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया. 

