'भगवान ने RSS के रूप में जन्म लिया, देश और हिंदुत्व को बचा लिया', उन्नाव में बोले BJP सांसद साक्षी महाराज

बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने नेपाल के हालात पर चिंता जताते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की जमकर तारीफ की है. उन्होंने आरएसएस को भगवान का रूप बताते हुए इंडी गठबंधन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी तीखा हमला बोला है.

बीजेपी सांसद साक्षी महाराज (File Photo)
उत्तर प्रदेश के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने नेपाल में जारी बवाल को लेकर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश में सबकी बुद्धि ठीक हो, सबकुछ सही हो जाए, यही पशुपति नाथ भगवान से प्रार्थना करता हूं. वहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बोलते हुए साक्षी महाराज ने कहा कि भगवान ने आरएसएस के रूप में जन्म लिया है, जिसने देश को बचा लिया, हिंदुत्व को बचा लिया. 

उन्नाव से बीजेपी सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडी गठबंधन और राहुल गांधी को लेकर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता और उनके साथी दल के लोग भारतीय संस्कृति के विरोधी हैं, सनातन के विरोधी हैं, हिंदुओं के विरोधी हैं, हिंदू देवी-देवताओं के विरोधी हैं. उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी आने वाले समय में चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं क्या पता? वह भारत में रह पाएंगे या नहीं क्या पता?

बकौल साक्षी महाराज- दुनिया को मानना पड़ेगा कि भारत विश्व गुरु है और वह ट्रंप के आगे नहीं झुका. जो लोग देश झुकने की बात करते हैं, वो देश विरोधी हैं. उनका इलाज देश की जनता करेगी.  फिलहाल, देश सुरक्षित हाथों में है.  

गौरतलब है कि बीजेपी सांसद अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. उनकी छवि फायर ब्रांड नेता की है. फिलहाल, उन्होंने अपने इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है. उनका यह बयान विपक्षी दलों को लेकर बीजेपी के आक्रामक रुख को दिखाता है. 

उन्नाव में विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष दुनिया के सबसे बड़े नेता (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) की मां का अपमान करता है. साक्षी महाराज ने आगे कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट बैलेट पेपर से पड़े थे, और बीजेपी को अपनी संख्या से भी ज्यादा वोट मिले. अगर यही वोटिंग मशीन से होती, तो विपक्ष के लोग अपना सिर दीवार से फोड़ लेते. यह बात साबित करती है कि विपक्ष सिर्फ बहानेबाजी करता है और उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है. विपक्ष हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ता है, जबकि सच्चाई कुछ और है. 

