scorecardresearch
 

Feedback

गाजीपुर: रास्ते के विवाद में खौफनाक वारदात, शख्स की पीट-पीटकर हत्या, बेटा गंभीर

गाजीपुर के सुल्तानपुर गांव में रास्ते के विवाद और मात्र 1400 रुपये की चोरी को लेकर खूनी संघर्ष हो गया. हमलावरों ने चेयरमैन यादव (70) और उनके बेटे राजेश यादव (30) पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया. वाराणसी ट्रॉमा सेंटर ले जाते समय चेयरमैन यादव की मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर है. पुलिस ने गांव में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है.

Advertisement
X
रास्ता विवाद में हत्या (Photo: Screengrab)
रास्ता विवाद में हत्या (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बुधवार की रात एक मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया. रास्ते और 1400 रुपये चोरी के आरोप को लेकर शुरू हुआ विवाद हत्या तक पहुंच गया. जानकारी के अनुसार, बुधवार रात लगभग 8 बजे गांव में दर्जनों हमलावर महिला और पुरुष चेयरमैन यादव (70) और उनके बेटे राजेश यादव (30) के घर पर

रास्ता विवाद में हत्या

हमले में चेयरमैन यादव और उनके बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल गाजीपुर में भर्ती कराया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उन्हें वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया. इलाज के दौरान देर रात 12 बजे चेयरमैन यादव की मौत हो गई, जबकि बेटे की हालत अभी भी नाजुक है.

सम्बंधित ख़बरें

Students injured in the stabbing were brought to the hospital (Photo: ITG)
गाजीपुर: पानी की बोतल में छिपाकर लाया था चाकू, किए ताबड़तोड़ वार, 10वीं के छात्र की मौत 
Ghazipur police engaged in investigation (Photo: ITG)
गाजीपुर में 10वीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या, कक्षा-9 में पढ़ने वाले लड़के ने दिया वारदात को अंजाम 
SP MP Afzal Ansari (Photo: itg)
'सपा दरियादिल वालों की पार्टी, लेकिन जब कोई पाप करता है तो...', पूजा पाल के निष्कासन पर बोले अफजाल 
Ganga water reached the highest level in Ghazipur
गाजीपुर में 5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा गंगा का पानी, 116 गांव बाढ़ से प्रभावित 
Umar Ansari and Afzal Ansari (Photo- ITG)
'उमर अंसारी कुछ लोगों को खटकने लगा था...', भतीजे की गिरफ्तारी पर भड़के गाजीपुर सांसद अफजाल 

गांव में फैला तनाव

मृतक की परिजन बसंती देवी ने बताया कि हमलावर काफी संख्या में आए थे और दोनों बाप-बेटों को बेरहमी से पीटा. जब हमने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो हमें भी मारा गया. एडिशनल एसपी सिटी ज्ञानेंद्र ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि विवाद रास्ते और कुछ अन्य बातों को लेकर हुआ था. 

पुलिस को परिजनों से तहरीर मिली है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है. गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो. इस वारदात के बाद गांव में दहशत का माहौल है. पुलिस का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द गिरफ्तारी होगी.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement