गाजीपुर: रास्ते के विवाद में खौफनाक वारदात, शख्स की पीट-पीटकर हत्या, बेटा गंभीर

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बुधवार की रात एक मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया. रास्ते और 1400 रुपये चोरी के आरोप को लेकर शुरू हुआ विवाद हत्या तक पहुंच गया. जानकारी के अनुसार, बुधवार रात लगभग 8 बजे गांव में दर्जनों हमलावर महिला और पुरुष चेयरमैन यादव (70) और उनके बेटे राजेश यादव (30) के घर पर

रास्ता विवाद में हत्या

हमले में चेयरमैन यादव और उनके बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल गाजीपुर में भर्ती कराया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उन्हें वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया. इलाज के दौरान देर रात 12 बजे चेयरमैन यादव की मौत हो गई, जबकि बेटे की हालत अभी भी नाजुक है.

गांव में फैला तनाव

मृतक की परिजन बसंती देवी ने बताया कि हमलावर काफी संख्या में आए थे और दोनों बाप-बेटों को बेरहमी से पीटा. जब हमने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो हमें भी मारा गया. एडिशनल एसपी सिटी ज्ञानेंद्र ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि विवाद रास्ते और कुछ अन्य बातों को लेकर हुआ था.

पुलिस को परिजनों से तहरीर मिली है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है. गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो. इस वारदात के बाद गांव में दहशत का माहौल है. पुलिस का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द गिरफ्तारी होगी.



