गाजियाबाद: जुबैर अली ने राहुल बनकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया, नौकरी का झांसा देकर किया रेप

गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र में एक युवती ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए शिकायत दर्ज कराई. पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी जुबैर अली ने खुद को राहुल नाम बताकर पहले नौकरी का झांसा दिया और फिर होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया.

पीड़िता के अनुसार आरोपी ने पूरी वारदात का वीडियो बनाया और इसके आधार पर बार-बार होटल बुलाकर संबंध बनाए. आरोपी ने युवती के घर से सोने की अंगूठी, कुंडल, चांदी का सामान और दो मोबाइल फोन भी हड़प लिए. जब युवती ने विरोध किया तो आरोपी ने धमकी दी कि पुलिस में शिकायत करने पर जेल से जल्दी छूटकर आएगा और उसे व उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा.

जुबैर अली ने खुद को राहुल बताकर किया रेप

इस गंभीर मामले को देखते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नई भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 64 (दुष्कर्म), 308(2) (जान से मारने की धमकी) और 351 (संपत्ति हड़पना) में मामला दर्ज किया. एडिशनल सीपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच जारी है.

पीड़िता की शिकायत पर लव जिहाद का केस दर्ज

घटना के सामने आने के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया। संगठनों का कहना है कि यह स्पष्ट रूप से लव जिहाद का मामला है. कार्यकर्ता पीड़िता के साथ थाने पहुंचे और आरोपी की सख्त सजा की मांग की. यह मामला एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि झूठी पहचान और छल से मासूम युवतियों की जिंदगी कब तक खतरे में रहेगी.

