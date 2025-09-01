scorecardresearch
 

Feedback

गाजियाबाद: जुबैर अली ने राहुल बनकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया, नौकरी का झांसा देकर किया रेप

गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र में एक युवती ने आरोप लगाया कि एक युवक ने हिंदू नाम राहुल बनाकर उसे नौकरी का झांसा दिया और होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया. आरोपी ने पूरी घटना का वीडियो बनाया और युवती को ब्लैकमेल किया. पुलिस ने आरोपी जुबैर अली को गिरफ्तार कर BNS 2023 की धारा 64, 308(2) और 351 के तहत मुकदमा दर्ज किया. मामला हिंदू संगठनों में विवाद और आक्रोश पैदा कर गया है.

Advertisement
X
पुलिस ने दर्ज किया लव जिहाद का केस (Photo: Representational)
पुलिस ने दर्ज किया लव जिहाद का केस (Photo: Representational)

गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र में एक युवती ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए शिकायत दर्ज कराई. पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी जुबैर अली ने खुद को राहुल नाम बताकर पहले नौकरी का झांसा दिया और फिर होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया.

पीड़िता के अनुसार आरोपी ने पूरी वारदात का वीडियो बनाया और इसके आधार पर बार-बार होटल बुलाकर संबंध बनाए. आरोपी ने युवती के घर से सोने की अंगूठी, कुंडल, चांदी का सामान और दो मोबाइल फोन भी हड़प लिए. जब युवती ने विरोध किया तो आरोपी ने धमकी दी कि पुलिस में शिकायत करने पर जेल से जल्दी छूटकर आएगा और उसे व उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा.

जुबैर अली ने खुद को राहुल बताकर किया रेप 

सम्बंधित ख़बरें

इंदौर के वार्ड 58 से कांग्रेस पार्षद है अनवर कादरी.
MP के 'लव जिहाद' केस में अनवर कादरी का सरेंडर, दाढ़ी-मूंछ कटवाकर पहुंचा कोर्ट 
मछली परिवार की इस आलीशान कोठी पर चलेगा बुलडोजर.(PHOTO:ITG)
MP: भोपाल में मोहन सरकार का सख्त एक्शन, मछली परिवार की कोठी गिराने पहुंचे बुलडोजर 
पुलिस हिरासत में अनवर कादरी की बेटी.
'लव जिहाद' फंडिंग केस... अनवर कादरी की बेटी दिल्ली से गिरफ्तार, इंदौर में प्रदर्शन 
कांग्रेस पार्षद पर दोगुना इनाम घोषित. (File Photo)
कांग्रेस पार्षद अनवर डकैत पर रखा दोगुना इनाम, 'लव जिहाद' फंडिंग केस में है फरार 
बिजनौर में लव जिहाद का मामला आया सामने 

इस गंभीर मामले को देखते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नई भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 64 (दुष्कर्म), 308(2) (जान से मारने की धमकी) और 351 (संपत्ति हड़पना) में मामला दर्ज किया. एडिशनल सीपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच जारी है.

पीड़िता की शिकायत पर लव जिहाद का केस दर्ज

Advertisement

घटना के सामने आने के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया। संगठनों का कहना है कि यह स्पष्ट रूप से लव जिहाद का मामला है. कार्यकर्ता पीड़िता के साथ थाने पहुंचे और आरोपी की सख्त सजा की मांग की. यह मामला एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि झूठी पहचान और छल से मासूम युवतियों की जिंदगी कब तक खतरे में रहेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement