गाजियाबाद: बीच सड़क महिला पर चाकू से ताबड़तोड़ वार, पिता के खिलाफ FIR दर्ज

गाजियाबाद के सिहानीगेट थाना क्षेत्र के लोहियानगर इलाके में सोमवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक विवाहिता पर उसके पति ने सड़क पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. वारदात इतनी अचानक हुई कि आसपास मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए. स्थानीय लोगों ने खून से लथपथ घायल महिला को देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी.

घायल महिला की पहचान सीमा, उम्र 30 वर्ष, निवासी नंदग्राम के रूप में हुई है. सीमा एक निजी कंपनी के आरडीसी स्थित ऑफिस में काम करती है. सोमवार सुबह वह अपने पति की शिकायत से जुड़े मामले में महिला थाना जा रही थी. इसी दौरान हिंदी भवन के पास उसके पति रमेश और उसके एक साथी ने बाइक से आकर उसका रास्ता रोक लिया.

महिला पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले

आरोप है कि रमेश शराब के नशे में था और उसने अचानक सीमा के पेट और गर्दन पर 3–4 चाकू के वार कर दिए. हमले के बाद वह अपने साथी के साथ मौके से फरार हो गया. गंभीर रूप से घायल सीमा सड़क पर गिर पड़ी और दर्द से तड़पने लगी. राहगीरों ने उसे अस्पताल पहुंचाने में मदद की.

पुलिस के अनुसार सीमा और रमेश के बीच पिछले चार वर्षों से घरेलू विवाद चल रहा था. मामला महिला थाना और परिवार परामर्श केंद्र में भी लंबित था. दोनों के दो बच्चे हैं. सीमा ने पहले भी रमेश पर मारपीट, शराब पीने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए थे. उसका कहना है कि रमेश उस पर तलाक का केस वापस लेने और बच्चों की कस्टडी सौंपने के लिए दबाव डाल रहा था. इसी को लेकर वह कई दिनों से सीमा का पीछा कर रहा था.

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस केस दर्ज किया

सूचना मिलने के बाद सिहानीगेट पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सीमा को निजी अस्पताल में भर्ती कराया. डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर लेकिन नियंत्रण में बताई है. एसीपी नंदग्राम प्रियाश्री पाल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला घरेलू विवाद और पुरानी प्रताड़ना से जुड़ा लग रहा है. पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर रमेश और उसके साथी के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई है. आरोपियों की तलाश में पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं.

