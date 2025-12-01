गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा, फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़कर 50 फीट नीचे गिरी कार, पिता की मौत...बेटा गंभीर

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सोमवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. यहां सिहानीगेट थाना क्षेत्र के फ्लाईओवर पर एक तेज रफ्तार कार रेलिंग तोड़ते हुए करीब 50 फीट नीचे जा गिरी. इस हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. कार में पिता-पुत्र सवार थे. हादसे में 48 वर्षीय पिता राकेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका बेटा प्रिंस गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार राकेश और उनका बेटा प्रिंस बस अड्डा रोड की ओर से अपने संजयनगर स्थित घर लौट रहे थे. जैसे ही कार सिहानीगेट फ्लाईओवर पर पहुंची, वैसे ही कार चला रहे प्रिंस को नींद की झपकी आ गई. जिससे वाहन अचानक अनियंत्रित हो गया. अनियंत्रित कार फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़कर सीधे नीचे, लोक निर्माण विभाग (PWD) कार्यालय परिसर में जा गिरी. ऊंचाई से गिरने के कारण कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई.

हादसे के सही कारणों की जांच के लिए सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही सिहानीगेट थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया. पुलिस टीम ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. फ्लाईओवर पर टूटे हुए अवशेषों और नीचे गिरी कार के आधार पर पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है. साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाया जा सके.

