गाजियाबाद: हिस्ट्रीशीटर इरशाद की पार्टी में झूमे दारोगा-सिपाही, बीयर की बोतल लेकर बार-बालाओं संग लगाए ठुमके, हुआ एक्शन

यूपी के गाजियाबाद में पुलिसवालों का बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते हुए वीडियो सामने आया है. आरोप है कि हिस्ट्रीशीटर की बर्थडे पार्टी में पुलिसवाले पहुंचे थे, जहां उन्होंने नशे में डांस किया. वीडियो में उनके हाथ में हाथ में बीयर की बोतलें नजर आ रही हैं. मामला संज्ञान में आने के बाद डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटिल द्वारा चार पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं.

जानकारी के मुताबिक, थाना साहिबाबाद क्षेत्र में हिस्ट्रीशीटर इरशाद मलिक की बर्थडे पार्टी थी. इसमें दारोगा आशीष जादौन, सिपाही योगेश, अमित और ज्ञानेंद्र आदि भी पहुंच गए. यहां उन्होंने हाथ में बीयर लेकर डांस गर्ल संग खूब ठुमके लगाए. इस बीच किसी ने इसका वीडियो बना लिया. सोशल मीडिया पर जब पुलिस विभाग की किरकिरी हुई तो अधिकारियों ने आरोपी पुलिसवालों पर एक्शन लिया.

बता दें कि गाजियाबाद में पुलिसवालों को ये पार्टी इरशाद मलिक ने दी थी. इरशाद हिस्ट्रीशीटर है और उसपर गौकशी के आरोप हैं. आर्म्स एक्ट के भी कई मामले इरशाद के ऊपर दर्ज हैं. जाहिर सी बात है ये चीज पुलिसवालों को भी पता रही होगी, फिर भी वो एक हिस्ट्रीशीटर की पार्टी में शरीक हुए.

अधिकारी ने बताया कि इस मामले में एक चौकी इंचार्ज और तीन सिपाहियों सहित कुल चार पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं. इनका एक हिस्ट्रीशीटर की बार पार्टी में झूमते वीडियो वायरल हुआ है. घटना गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद इलाके की है.

सीमापुरी चौकी क्षेत्र के प्रभारी आशीष जादौन और सिपाही अमित, योगेश तथा ज्ञानेंद्र इलाके के एक हिस्ट्रीशीटर इरशाद मलिक के जन्मदिन पर आयोजित बार पार्टी में शामिल हुए थे. यह जश्न "रोज बार" नामक एक बार में देर रात 12 बजे से सुबह 2:30 बजे तक चला था.

