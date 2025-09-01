scorecardresearch
 

Feedback

फर्नीचर के धंधे में हुआ घाटा तो बन गए चोर... ATM आने वाले ग्राहकों का कार्ड बदल निकाल लेते थे रुपये, 5 गिरफ्तार

गाजियाबाद पुलिस ने एक गैंग का पर्दाफाश किया है. यह गैंग एटीएम में आने वाले ग्राहकों का कार्ड बदल लेता था फिर रुपये निकाल कर फरार हो जाता था. आरोपियों के पास से पुलिस ने 52 डेबिट कार्ड, नकदी, तमंचे और कार भी बरामद की है.

Advertisement
X
पुलिस गिरफ्त में लोगों के एमटीएम बदलकर पैसे निकालने वाला गैंग. (Photo: Arvind Sharma/ITG)
पुलिस गिरफ्त में लोगों के एमटीएम बदलकर पैसे निकालने वाला गैंग. (Photo: Arvind Sharma/ITG)

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में फर्नीचर और मूर्ति बनाने का काम करने वाले पांच युवक धंधे में घाटा होने पर अपराध की दुनिया में उतर गए. आरोपी एटीएम में आने वाले लोगों को झांसा देकर बेहोश करते थे और फिर डेबिट कार्ड बदलकर रकम उड़ा ले जाते थे. आगरा के एसीपी हरी पर्वत अक्षय संजय महाडिक ने बताया कि पुलिस ने गिरोह का भंडाफोड़ कर पांचों को गिरफ्तार कर लिया है. उनके कब्जे से 52 डेबिट कार्ड, नकदी, तमंचे और कार बरामद की गई है.

एसीपी अक्षय संजय महाडिक ने जानकारी दी कि 5 अगस्त को सिकंदरा स्थित एचडीएफसी बैंक के एटीएम से रुपये निकालने पहुंचे रुकनकट निवासी एक व्यक्ति को इस गिरोह ने निशाना बनाया था. आरोपियों ने उसे बातों में उलझाकर बेहोश किया और कार्ड बदलकर खाते से 20 हजार रुपये निकाल लिए. घटना की पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से हुई, जिसमें आरोपी स्कूटर से एटीएम के बाहर दिखाई दिए.

गैंग के कब्जे से बरामद डेबिड कार्ड

यह भी पढ़ें: गाजियाबाद में एनकाउंटर... चेन स्नैचिंग करने वाला बदमाश गिरफ्तार, गोली लगने पर बोला- मुझे माफ कर दो बाबूजी, गलती हो गई

सम्बंधित ख़बरें

मुठभेड़ के बाद पुलिस के गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)
बकरी चोर गैंग पर पुलिस का बड़ा एक्शन... मुठभेड़ में 7 बदमाश गिरफ्तार, 3 को लगी गोली 
Vehicle theft gang busted
ग्रेटर नोएडा में बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश, 25 मोटरसाइकिल बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार 
यह मेटा एआई जेनरेटेड सांकेतिक तस्वीर है
मोबाइल चोर गैंग का पर्दाफाश, तस्कर बांग्लादेश में ऊंचे दामों पर बेचते थे चोरी के फोन 
चेन स्नैचिंग की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने संदिग्ध महिलाओं को हिरासत में लिया है.
बस में चढ़ रही औरत की सोने की चेन तोड़ी, पुलिस की गिरफ्त में आया महिला चोर गैंग  
गोंडा पुलिस ने एनकाउंटर के बाद दो बदमाशों को पकड़ा. (Photo: Representational )
UP: गोंडा में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़... 2 गिरफ्तार 

क्लोरोफॉर्म सुंघाकर करते थे बेहोश

पकड़े गए आरोपियों की पहचान गाजियाबाद निवासी सोहिल, अमन, खालिद, हारून और फराज के रूप में हुई है. सोहिल और अमन इस गैंग के मुख्य सरगना हैं. पूछताछ में उन्होंने कबूला कि व्यवसाय से आमदनी न होने पर उन्होंने अपराध का रास्ता चुना.

Advertisement

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे अपने पास क्लोरोफॉर्म रखते थे और कपड़े में सुंघाकर ग्राहकों को बेहोश कर देते थे. ग्राहर के बेहोश होते ही आरोपी उनका डेबिड कार्ड बदल लेते थे और फिर पैसे निकालकर फरार हो जाते थे. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि गिरोह ने दिल्ली-एनसीआर समेत अन्य राज्यों में भी वारदातें की हैं.  

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement