गाजियाबाद: घर के बाहर खड़ी थी महिला, बाइक से आए बदमाश और झपट्टा मार लूट ले गए चेन- Video

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से चेन स्नैचिंग का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला अपने घर के बाहर खड़ी थी, तभी बाइक से आए बदमाशों ने महिला के गले से चेन लूट ली और फरार हो गए. चेन स्नैचिंग की इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

दरअसल गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वसुंधरा सेक्टर-13 निवासी राजीव गुप्ता एक निजी कंपनी में इंजीनियर हैं. सुबह उनकी पत्नी बबीता गुप्ता घर के बाहर खड़ी थीं, तभी काले रंग की बाइक पर हेलमेट लगाए दो बदमाश पहुंचे और झपट्टा मारकर गले से चेन लूट ली.

महिला ने 50 मीटर तक लुटेरों का किया पीछा

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाइक पर पीछे बैठे बदमाश के हाथ में तमंचा था, जिसे वह लोगों को डराने के लिए लहरा रहा था. पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए करीब 50 मीटर तक लुटेरों का पीछा किया, लेकिन वे तमंचा लहराते हुए फरार हो गए.

स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना स्थल से पुलिस चौकी की दूरी लगभग 150 मीटर ही है. पुलिस ने बताया कि महिला से चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया है. महिला की तहरीर पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है. बदमाशों का एक सीसीटीवी भी सामने आया है. जल्द ही गिरफ्तार कर ली जाएगी.

