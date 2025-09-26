चेन स्नैचिंग करने वाले हिस्ट्रीशीटर को पकड़ा... पुलिस ने 5 लाख का सोना किया बरामद

महाराष्ट्र के ठाणे की पुलिस ने चेन स्नैचिंग में शामिल एक हिस्ट्रीशीटर को पकड़ा है. इसी के साथ उसके पास से करीब 5 लाख के जेवरात भी बरामद किए हैं. सीनियर इंस्पेक्टर अनिल शिंदे ने बताया कि आरोपी लंबे समय से एक्टिव था और अपने गिरोह के साथ चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देता रहा. पुलिस अब आरोपी के नेटवर्क और अन्य वारदातों की पड़ताल कर रही है. पुलिस का कहना है कि अपराधियों पर निगरानी रखी जा रही है.

एजेंसी के अनुसार, यह मामला ठाणे के मुंब्रा इलाके का है. यहां 18 सितंबर की सुबह एक महिला टीचर ड्यूटी पर जा रही थी. रास्ते में बाइक सवार बदमाश ने अचानक झपट्टा मारकर उनके गले से सोने की चेन छीन ली और फरार हो गया. पीड़िता ने तत्काल मामले की शिकायत पुलिस से की.

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीनियर इंस्पेक्टर अनिल शिंदे के नेतृत्व में पुलिस ने जांच शुरू की. जांच के दौरान इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. फुटेज में संदिग्ध की पहचान इमरान अलीम खान उर्फ ‘तोड़ा’ के रूप में हुई, जो पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है. पुलिस रिकॉर्ड में हिस्ट्रीशीटर अपराधी के तौर पर दर्ज है.

पुलिस ने आरोपी को कस्टडी में लेकर सख्ती से पूछताछ की. इस दौरान इमरान ने मुंब्रा में हुई चेन स्नैचिंग की वारदात में शामिल होने की बात कबूल कर ली. उसने एक और चेन स्नैचिंग की घटना में अपनी संलिप्तता कबूल की. पुलिस ने उसके ठिकाने से कुल 5 लाख रुपये के सोने के आभूषण बरामद किए हैं.

