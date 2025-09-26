scorecardresearch
 

Feedback

चेन स्नैचिंग करने वाले हिस्ट्रीशीटर को पकड़ा... पुलिस ने 5 लाख का सोना किया बरामद

महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने एक हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार किया है, जो चैन स्नैचिंग की घटनाओं में शामिल था. आरोपी के पास से करीब 5 लाख रुपये के सोने के जेवरात बरामद किए गए हैं. पुलिस ने आरोपी की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की. पूछताछ में जुर्म कबूल कर लिया है.

Advertisement
X
चेन स्नैचर को पुलिस ने किया अरेस्ट. (Photo: Representational)
चेन स्नैचर को पुलिस ने किया अरेस्ट. (Photo: Representational)

महाराष्ट्र के ठाणे की पुलिस ने चेन स्नैचिंग में शामिल एक हिस्ट्रीशीटर को पकड़ा है. इसी के साथ उसके पास से करीब 5 लाख के जेवरात भी बरामद किए हैं. सीनियर इंस्पेक्टर अनिल शिंदे ने बताया कि आरोपी लंबे समय से एक्टिव था और अपने गिरोह के साथ चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देता रहा. पुलिस अब आरोपी के नेटवर्क और अन्य वारदातों की पड़ताल कर रही है. पुलिस का कहना है कि अपराधियों पर निगरानी रखी जा रही है.

एजेंसी के अनुसार, यह मामला ठाणे के मुंब्रा इलाके का है. यहां 18 सितंबर की सुबह एक महिला टीचर ड्यूटी पर जा रही थी. रास्ते में बाइक सवार बदमाश ने अचानक झपट्टा मारकर उनके गले से सोने की चेन छीन ली और फरार हो गया. पीड़िता ने तत्काल मामले की शिकायत पुलिस से की.

यह भी पढ़ें: बिहार: नए साल पर पुलिस ने कई महिला चेन स्नैचरों को पकड़ा, तीन पीढ़ियों से कर रहीं थी ये काम

सम्बंधित ख़बरें

Woman constable's husband arrested by Lucknow police
लखनऊ: महिला सिपाही का पति निकला चेन स्नैचर, पुलिस ने पकड़ा तो बताई लूट की ये वजह 
आरोपी अक्षय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है
महिलाओं को निशाना बनाने वाला चेन स्नैचर गिरफ्तार, 68 ग्राम सोना बरामद 
लखनऊ में महिला से चेन स्नेचिंग. (Representational image)
खर्च के लिए पैसे कम मिलते थे तो बेटा बन गया चेन स्नैचर, दोस्त के साथ की वारदात... पिता चलाते हैं स्कूल 
पुलिस ने कई महिला चेन स्नैचरों को पकड़ा
नए साल पर पुलिस ने कई महिला चेन स्नैचरों को पकड़ा, तीन पीढ़ियों से कर रहीं थी ये काम  
महाराष्ट्र में पहला क्रिप्टोकरेंसी इन्वेस्टिगेशन सेल शुरू. (Photo: Representational)
ठाणे में महाराष्ट्र का पहला क्रिप्टोकरेंसी इन्वेस्टिगेशन सेल शुरू 

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीनियर इंस्पेक्टर अनिल शिंदे के नेतृत्व में पुलिस ने जांच शुरू की. जांच के दौरान इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. फुटेज में संदिग्ध की पहचान इमरान अलीम खान उर्फ ‘तोड़ा’ के रूप में हुई, जो पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है. पुलिस रिकॉर्ड में हिस्ट्रीशीटर अपराधी के तौर पर दर्ज है.

Advertisement

पुलिस ने आरोपी को कस्टडी में लेकर सख्ती से पूछताछ की. इस दौरान इमरान ने मुंब्रा में हुई चेन स्नैचिंग की वारदात में शामिल होने की बात कबूल कर ली. उसने एक और चेन स्नैचिंग की घटना में अपनी संलिप्तता कबूल की. पुलिस ने उसके ठिकाने से कुल 5 लाख रुपये के सोने के आभूषण बरामद किए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement