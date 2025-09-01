UP: हिंदू नाम बताकर युवती से दुष्कर्म, वीडियो से ब्लैकमेल करता था आरोपी जुबैर, पुलिस ने दबोचा

गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एक युवती ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि आरोपी युवक ने खुद को हिंदू नाम 'राहुल' बताकर नौकरी का झांसा दिया और बाद में होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया. यही नहीं, आरोपी ने वारदात का वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी.

दरअसल, पीड़िता का आरोप है कि वीडियो के आधार पर आरोपी बार-बार उसे होटल बुलाकर संबंध बनाने के लिए मजबूर करता रहा. इतना ही नहीं, ब्लैकमेलिंग के दौरान आरोपी उसके घर से सोने की अंगूठी, कुंडल, चांदी का सैंपील और दो मोबाइल फोन भी ले गया. जब युवती ने विरोध किया तो आरोपी ने धमकी दी कि अगर उसने पुलिस में शिकायत की तो वह जेल से छूटकर बाहर आते ही उसे और उसके परिवार को चाकू से काट डालेगा.

पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी ने बाद में अपनी असली पहचान 'जुबैर अली' बताई, जिससे उसे गहरा सदमा लगा. आरोपी की असलियत सामने आने के बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नई भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 64 (दुष्कर्म), धारा 308(2) (जान से मारने की धमकी) और धारा 351 (संपत्ति हड़पना) में मुकदमा दर्ज किया है.

मामले में पुलिस ने कही ये बात

एडिशनल सीपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पीड़िता के सभी आरोपों को जांच में शामिल किया गया है. साक्ष्य जुटाने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. वहीं, इस घटना के उजागर होने के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया है. हिंदू संगठनों ने इसे 'लव जिहाद' का मामला बताते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

संगठन के कार्यकर्ता पीड़िता के साथ थाने पहुंचे और सख्त सजा दिलाने पर जोर दिया. फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है. इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है और लोगों के बीच सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

---- समाप्त ----