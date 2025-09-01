scorecardresearch
 

Feedback

UP: हिंदू नाम बताकर युवती से दुष्कर्म, वीडियो से ब्लैकमेल करता था आरोपी जुबैर, पुलिस ने दबोचा

गाजियाबाद में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां आरोपी जुबैर ने फर्जी हिंदू नाम बताकर युवती से दोस्ती की और फिर दुष्कर्म किया. आरोपी ने संबंध बनाते समय वीडियो बना लिया और बाद में उसी वीडियो के जरिए युवती को ब्लैकमेल करता रहा. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है.

Advertisement
X
हिंदू संगठनों ने 'लव जिहाद' बताकर कार्रवाई की मांग की. (Photo: Mayank Gaur/ITG)
हिंदू संगठनों ने 'लव जिहाद' बताकर कार्रवाई की मांग की. (Photo: Mayank Gaur/ITG)

गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एक युवती ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि आरोपी युवक ने खुद को हिंदू नाम 'राहुल' बताकर नौकरी का झांसा दिया और बाद में होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया. यही नहीं, आरोपी ने वारदात का वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी.

दरअसल, पीड़िता का आरोप है कि वीडियो के आधार पर आरोपी बार-बार उसे होटल बुलाकर संबंध बनाने के लिए मजबूर करता रहा. इतना ही नहीं, ब्लैकमेलिंग के दौरान आरोपी उसके घर से सोने की अंगूठी, कुंडल, चांदी का सैंपील और दो मोबाइल फोन भी ले गया. जब युवती ने विरोध किया तो आरोपी ने धमकी दी कि अगर उसने पुलिस में शिकायत की तो वह जेल से छूटकर बाहर आते ही उसे और उसके परिवार को चाकू से काट डालेगा.

यह भी पढ़ें: सूरत में गणेश दर्शन के साथ जागरूकता... पंडाल में दिखाई गई 'लव जिहाद' पर शॉर्ट फिल्म

सम्बंधित ख़बरें

जुबैर अली ने राहुल बनकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया, नौकरी का झांसा देकर किया रेप  
Petrol Pump
दर्जनों गाड़ियों के इंजन हुए एक साथ बंद, ग्रामीणों ने पेट्रोल पंप पर लगाया मिलावट का आरोप 
पुलिस गिरफ्त में लोगों के एमटीएम बदलकर पैसे निकालने वाला गैंग. (Photo: Arvind Sharma/ITG)
फर्नीचर के धंधे में हुआ घाटा तो बन गए चोर... ATM कार्ड बदल निकाल लेते थे रुपये, 5 गिरफ्तार 
ghaziabad news
रील बनाने से रोकने पर पत्नी ने किया हमला 
पति ने वीडियो पुलिस को सौंप दिया है. (Photo: Mayank Gaur/ITG)
Video: 'अश्लील रील बनाना बंद करो', सुनते ही खून-खराबे पर उतरी पत्नी, चाकू लेकर पीछे दौड़ी 

पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी ने बाद में अपनी असली पहचान 'जुबैर अली' बताई, जिससे उसे गहरा सदमा लगा. आरोपी की असलियत सामने आने के बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नई भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 64 (दुष्कर्म), धारा 308(2) (जान से मारने की धमकी) और धारा 351 (संपत्ति हड़पना) में मुकदमा दर्ज किया है.

Advertisement

मामले में पुलिस ने कही ये बात

एडिशनल सीपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पीड़िता के सभी आरोपों को जांच में शामिल किया गया है. साक्ष्य जुटाने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. वहीं, इस घटना के उजागर होने के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया है. हिंदू संगठनों ने इसे 'लव जिहाद' का मामला बताते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. 

संगठन के कार्यकर्ता पीड़िता के साथ थाने पहुंचे और सख्त सजा दिलाने पर जोर दिया. फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है. इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है और लोगों के बीच सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement