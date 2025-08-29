scorecardresearch
 

Feedback

सूरत में गणेश दर्शन के साथ जागरूकता... पंडाल में दिखाई गई 'लव जिहाद' पर शॉर्ट फिल्म

सूरत में गणेश उत्सव के दौरान एक पंडाल में श्रद्धालुओं को 'लव जिहाद' पर आधारित शॉर्ट फिल्म दिखाई जा रही है. इस अनोखी थीम ने लोगों का ध्यान खींचा है. आयोजकों का कहना है कि इसका उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना है. श्रद्धालुओं में इस पहल को लेकर चर्चा तेज हो गई है और इसे नए तरीके का संदेश बताया जा रहा है.

Advertisement
X
शॉर्ट फिल्म ने लोगों का खींचा ध्यान.(Photo: Sanjay Singh Rathod/ITG)
शॉर्ट फिल्म ने लोगों का खींचा ध्यान.(Photo: Sanjay Singh Rathod/ITG)

गुजरात के सूरत शहर में इस बार गणेश उत्सव का एक पंडाल खास चर्चा में है. नानपुरा इलाके स्थित श्री बाल गणेश उत्सव मंडल नक्षत्र ग्रुप ने अपने विशाल गणेश पंडाल में भक्तों को जागरूक करने के लिए अनोखी पहल की है. यहां भगवान गणेश की प्रतिमा के दर्शन के साथ-साथ बड़ी स्क्रीन पर 'लव जिहाद' से जुड़े मामलों पर आधारित शॉर्ट फिल्म दिखाई जा रही है.

आयोजकों का कहना है कि देशभर में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आते रहते हैं और कई बार इसमें फंसी लड़कियां हादसों का शिकार हो जाती हैं या फिर आत्महत्या करने को मजबूर हो जाती हैं. ऐसे में गणेश उत्सव जैसे मौके पर समाज को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है. पंडाल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं.

यह भी पढ़ें: टेक्नोलॉजी के साथ आस्था का संगम! ब्रिटिश लग्जरी सुपर कार कंपनी के लोगो में भगवान गणेश

सम्बंधित ख़बरें

सूरत सेशन्स कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला. (Photo: Representational)
सहमति से यौन संबंध के बाद शादी से इनकार करना रेप नहीं... सूरत कोर्ट का अहम फैसला 
gujarat news
भारत पर ट्रंप टैरिफ का असर! सूरत में गईं 100 नौकरियां, देखें गुजरात आजतक 
Diamond_Karobari_after_Tariff
Trump के टैरिफ से सूरत के हीरा कारोबारियों में टेंशन 
Surat diamond industry (Photo: ITG)
ट्रंप टैरिफ ने बढ़ाई सूरत के हीरा कारोबारियों की चिंता, कपड़ा उद्योग पर भी पड़ेगा असर 
मुंबई में ट्रेन के कोच में मिला था बच्चे का शव. (Photo: ITG)
मौसी ने घर में नहीं रखा तो रची साजिश... मुंबई की ट्रेन में बच्चे के कत्ल की खौफनाक कहानी 

इनमें पुरुषों के साथ महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. वहीं, स्क्रीन पर दिखाई जा रही फिल्म में लव जिहाद की शिकार लड़कियों की कहानियां और उससे बचने के तरीके दिखाए जा रहे हैं. आयोजकों के मुताबिक, इसका उद्देश्य हिंदू लड़कियों और महिलाओं को सतर्क करना है ताकि वे गलत रिश्तों का शिकार न बनें.

Advertisement

मंडल की सदस्य रिंपल भीमपुरिया ने बताया कि लव जिहाद से बचने के लिए हमें कहीं भी न सिखाया जाता है और न ही दिखाया जाता है. इसीलिए हमने गणेश उत्सव में यह पहल की है. पंडाल में दर्शन करने आई प्रिया पटेल ने कहा कि यह थीम बहुत सराहनीय है और इससे हिंदू लड़कियों को सावधानी बरतने की सीख मिलेगी. 

देखें वीडियो...

वहीं विनय पच्चीगर ने भी इस पहल को सराहते हुए कहा कि यह थीम महिलाओं और लड़कियों को लव जिहाद से बचाने में मददगार साबित होगी. गणेश उत्सव के दौरान यह पंडाल श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है और साथ ही समाज में जागरूकता फैलाने का भी माध्यम साबित हो रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement