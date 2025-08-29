सूरत में गणेश दर्शन के साथ जागरूकता... पंडाल में दिखाई गई 'लव जिहाद' पर शॉर्ट फिल्म

गुजरात के सूरत शहर में इस बार गणेश उत्सव का एक पंडाल खास चर्चा में है. नानपुरा इलाके स्थित श्री बाल गणेश उत्सव मंडल नक्षत्र ग्रुप ने अपने विशाल गणेश पंडाल में भक्तों को जागरूक करने के लिए अनोखी पहल की है. यहां भगवान गणेश की प्रतिमा के दर्शन के साथ-साथ बड़ी स्क्रीन पर 'लव जिहाद' से जुड़े मामलों पर आधारित शॉर्ट फिल्म दिखाई जा रही है.

आयोजकों का कहना है कि देशभर में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आते रहते हैं और कई बार इसमें फंसी लड़कियां हादसों का शिकार हो जाती हैं या फिर आत्महत्या करने को मजबूर हो जाती हैं. ऐसे में गणेश उत्सव जैसे मौके पर समाज को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है. पंडाल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं.

यह भी पढ़ें: टेक्नोलॉजी के साथ आस्था का संगम! ब्रिटिश लग्जरी सुपर कार कंपनी के लोगो में भगवान गणेश

इनमें पुरुषों के साथ महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. वहीं, स्क्रीन पर दिखाई जा रही फिल्म में लव जिहाद की शिकार लड़कियों की कहानियां और उससे बचने के तरीके दिखाए जा रहे हैं. आयोजकों के मुताबिक, इसका उद्देश्य हिंदू लड़कियों और महिलाओं को सतर्क करना है ताकि वे गलत रिश्तों का शिकार न बनें.

Advertisement

मंडल की सदस्य रिंपल भीमपुरिया ने बताया कि लव जिहाद से बचने के लिए हमें कहीं भी न सिखाया जाता है और न ही दिखाया जाता है. इसीलिए हमने गणेश उत्सव में यह पहल की है. पंडाल में दर्शन करने आई प्रिया पटेल ने कहा कि यह थीम बहुत सराहनीय है और इससे हिंदू लड़कियों को सावधानी बरतने की सीख मिलेगी.

देखें वीडियो...

वहीं विनय पच्चीगर ने भी इस पहल को सराहते हुए कहा कि यह थीम महिलाओं और लड़कियों को लव जिहाद से बचाने में मददगार साबित होगी. गणेश उत्सव के दौरान यह पंडाल श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है और साथ ही समाज में जागरूकता फैलाने का भी माध्यम साबित हो रहा है.

---- समाप्त ----