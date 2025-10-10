scorecardresearch
 

Feedback

करवाचौथ पर मेहंदी लगवा रही पत्नी के मुंह पर पड़ रही थी बाइक की लाइट, पति ने टोका तो...

गाजियाबाद में करवा चौथ की मेहंदी लगवाने पहुंची एक महिला और उसके परिवार पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया. मामला तब शुरू हुआ जब महिला ने बाइक की हेडलाइट चेहरे पर पड़ने का विरोध किया. विवाद बढ़ते-बढ़ते मारपीट तक पहुंच गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है.

Advertisement
X
महिला और परिवार से मारपीट (Photo: Screengrab)
महिला और परिवार से मारपीट (Photo: Screengrab)

गाजियाबाद में करवा चौथ की तैयारियों के बीच बाजार में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक साधारण सी बात ने विवाद का रूप ले लिया. मामला कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के घंटाघर चौपला मंदिर के पास का है, जहां बीती शाम एक महिला अपने पति और बेटे के साथ मेहंदी लगवा रही थी.

इसी दौरान एक युवक बाइक लेकर वहां पहुंचा. उसकी बाइक की हेडलाइट सीधे महिला के चेहरे पर पड़ रही थी. महिला ने उसे लाइट बंद करने को कहा, लेकिन युवक ने अनसुना कर दिया. इसके बाद महिला के पति ने खुद जाकर हेडलाइट बंद कर दी. इसी बात से नाराज युवक वहां से चला गया और कुछ देर बाद अपने दो साथियों के साथ वापस लौटा.

तीनों युवकों ने पिता और बेटे को पीटा

सम्बंधित ख़बरें

रेस्टोरेंट में मारपीट, चले कुकर-फ्राइंग पैन, VIDEO 
Gonda Clash
गोंडा में भिड़े भाजपाई, जमकर हुई मारपीट 
BJP workers clashed in front of the police in Azamgarh (Photo- Screengrab)
मंत्री के कार्यक्रम में भिड़े BJP युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, मंच से कोतवाली तक हुई मारपीट  
पति का अस्पताल में इलाज चल रहा है. (Photo: AI-generated)
पत्नी ने काट दिया पति का प्राइवेट पार्ट, सामने आई ये वजह 
बस्ती में कुकर और फ्राइंग पैन से हुई मारपीट. (Photo: Santosh Kumar Singh/ITG)
रेस्टोरेंट में हुआ विवाद तो कुकर और फ्राइंग पैन से किया हमला, बस्ती में मारपीट का Video वायरल 

तीनों युवकों ने मिलकर महिला के पति और बेटे पर हमला कर दिया. बीच-बचाव करने गई महिला को भी चोटें आईं. कुछ ही मिनटों में बाजार में अफरातफरी मच गई. आसपास के लोग किसी तरह उन्हें छुड़ाने पहुंचे. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मारपीट और भगदड़ के दृश्य साफ दिख रहे हैं. 

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

Advertisement

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों के मुताबिक, वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है. एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. करवा चौथ की रौनक के बीच हेडलाइट विवाद ने बाजार की चहल-पहल को हंगामे में बदल दिया और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करवा चौथ शुभ मुहूर्त
    करवा चौथ मूनराइज टाइम
    करवा चौथ राशिफल
    करवा चौथ इंडिया मूनराइज टाइम
    करवा चौथ पूजा सामग्री
    करवा चौथ सरगी टाइम
    Bihar Election Result 2025
    IND vs WI Live Score
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    करवा चौथ बॉलीवुड मूवी
    Advertisement