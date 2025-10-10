करवाचौथ पर मेहंदी लगवा रही पत्नी के मुंह पर पड़ रही थी बाइक की लाइट, पति ने टोका तो...

गाजियाबाद में करवा चौथ की तैयारियों के बीच बाजार में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक साधारण सी बात ने विवाद का रूप ले लिया. मामला कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के घंटाघर चौपला मंदिर के पास का है, जहां बीती शाम एक महिला अपने पति और बेटे के साथ मेहंदी लगवा रही थी.

इसी दौरान एक युवक बाइक लेकर वहां पहुंचा. उसकी बाइक की हेडलाइट सीधे महिला के चेहरे पर पड़ रही थी. महिला ने उसे लाइट बंद करने को कहा, लेकिन युवक ने अनसुना कर दिया. इसके बाद महिला के पति ने खुद जाकर हेडलाइट बंद कर दी. इसी बात से नाराज युवक वहां से चला गया और कुछ देर बाद अपने दो साथियों के साथ वापस लौटा.

तीनों युवकों ने पिता और बेटे को पीटा

तीनों युवकों ने मिलकर महिला के पति और बेटे पर हमला कर दिया. बीच-बचाव करने गई महिला को भी चोटें आईं. कुछ ही मिनटों में बाजार में अफरातफरी मच गई. आसपास के लोग किसी तरह उन्हें छुड़ाने पहुंचे. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मारपीट और भगदड़ के दृश्य साफ दिख रहे हैं.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों के मुताबिक, वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है. एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. करवा चौथ की रौनक के बीच हेडलाइट विवाद ने बाजार की चहल-पहल को हंगामे में बदल दिया और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है.

