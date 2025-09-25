scorecardresearch
 

गाजियाबाद में सर्राफा कारोबारी ने किया सुसाइड... तीन व्यापारियों और एक महिला पर लगे गंभीर आरोप

गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके में 32 साल के सर्राफा कारोबारी ने अपनी कार में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. पुलिस को कार से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें राजनगर एक्सटेंशन के तीन सर्राफा कारोबारियों और उनके यहां काम करने वाली एक महिला पर करीब एक करोड़ रुपये हड़पने का आरोप है. नोट के साथ सोने के बिस्किट के लेनदेन से जुड़ी एक स्लिप भी बरामद हुई है.

सर्राफा कारोबारी ने किया सुसाइड. (File Photo: ITG)
सर्राफा कारोबारी ने किया सुसाइड. (File Photo: ITG)

गाजियाबाद के नंदग्राम थाना इलाके के राजनगर एक्सटेंशन में सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक सर्राफा कारोबारी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, यह घटना ऑफिसर सिटी-2 सोसायटी की है. यहां 32 साल के जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू सराफा कारोबारी थे, जीतू ने अपनी कार में खुद को पिस्टल से गोली मारी. पुलिस को जितेंद्र की कार से सुसाइड नोट मिला है. नोट में तीन सर्राफा कारोबारियों और एक महिला पर करीब एक करोड़ रुपये हड़पने का आरोप है.

जानकारी के अनुसार, जितेंद्र दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में जेएसके नाम से ज्वेलरी शॉप चलाते थे. वह अपनी पत्नी और दो महीने के बेटे के साथ राजनगर एक्सटेंशन की ऑफिसर सिटी-2 सोसायटी में रहते थे. बुधवार दोपहर जब वे कार से सोसायटी लौटे तो अपने फ्लैट पर नहीं गए. कार में ही काफी देर तक बैठे रहे. इसी बीच शाम करीब तीन बजे गोली चलने की आवाज सुनाई दी. जब आसपास के लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने जितेंद्र को खून से लथपथ पाया. उनके सीने में गोली लगी थी और पास में ही उनकी लाइसेंसी पिस्टल पड़ी थी.

यह भी पढ़ें: तेलंगाना के इंजीनियर की US पुलिस ने गोली मारकर की हत्या, परिवार ने सरकार से की ये अपील

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. कार से मिले सुसाइड नोट और सोने के लेनदेन से जुड़ी स्लिप को भी जब्त कर लिया गया है.

मृतक के भाई अमित ने बताया कि कुछ दिन पहले जितेंद्र ने नंदग्राम थाने में भी इस लेनदेन प्रकरण को लेकर शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. आरोप है कि इसी दौरान आरोपितों ने उनके भाई को बुरी तरह मेंटली टॉर्चर किया, जिससे परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सुसाइड नोट और बरामद स्लिप की जांच की जा रही है. परिजनों की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
