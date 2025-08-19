scorecardresearch
 

दो साल जेल काटकर लौटा पति, पत्नी को अफेयर का शक में चाकू से गोदकर मार डाला

दो साल पहले सुमित और कविता की शादी हुई थी. कुछ महीनों बाद ही सुमित एक गोलीकांड में जेल चला गया. लगभग दो साल जेल में रहने के बाद सुमित हाल ही में जमानत पर बाहर आया था. बाहर आने के बाद उसने ऑटो चलाना शुरू किया. परिवार को लगता था कि शायद अब जिंदगी पटरी पर लौट आएगी. मगर हकीकत इसके उलट साबित हुई.

कविता की हत्या अफेयर के शक में पति ने कर दी (Photo:ITG)
गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक ऐसी वारदात हुई, जिसने पूरे क्षेत्र को हिला दिया. घटना अंकुर विहार थाना क्षेत्र की है, जहां सुमित गुप्ता नाम के शख्स ने अपनी पत्नी कविता गुप्ता (30 वर्ष) का गला रेतकर बेरहमी से कत्ल कर दिया. वजह वही पत्नी के अफेयर का शक.

करीब दो साल पहले सुमित और कविता की शादी राम पार्क एक्सटेंशन निवासी परिवार की सहमति से हुई थी. सब कुछ सामान्य दिख रहा था. लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही सुमित एक गोलीकांड में फंस गया. हरियाणा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और वह सीधे जेल चला गया. लगभग दो साल जेल में रहने के बाद सुमित हाल ही में जमानत पर बाहर आया था. बाहर आने के बाद उसने ऑटो चलाना शुरू किया. परिवार को लगता था कि शायद अब जिंदगी पटरी पर लौट आएगी. मगर हकीकत इसके उलट साबित हुई.

जेल से बाहर आने के बाद सुमित का व्यवहार अजीब हो गया था. वह पत्नी कविता पर लगातार शक करता. अक्सर यह कहता कि उसकी गैरमौजूदगी में कविता किसी और से संबंध बना रही थी. यह शक धीरे-धीरे उसकी सोच पर हावी हो गया. पड़ोसियों के मुताबिक, सुमित और कविता के बीच आए दिन झगड़े होते थे. कभी बात ऊंची आवाज तक जाती, तो कभी हाथापाई तक पहुंच जाती. कविता ने कई बार परिजनों को फोन कर बताया था कि सुमित उसे चाकू दिखाकर धमकाता है. लेकिन शायद परिवार को भी अंदाजा नहीं था कि यह अविश्वास एक दिन हत्या तक जा पहुंचेगा.

सोमवार शाम को फिर वही हुआ. पति-पत्नी के बीच अवैध संबंधों के शक को लेकर कहासुनी शुरू हुई. इस बार सुमित का गुस्सा काबू से बाहर हो गया. आरोप है कि उसने सीधे रसोई से चाकू उठाया और कविता पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. चीखती-चिल्लाती कविता कुछ ही देर में ज़मीन पर गिर पड़ी. गले से निकला खून फर्श पर फैल गया और उसकी वहीं मौत हो गई. कविता की चीखें सुनकर पड़ोसी दौड़े. उन्होंने देखा कि घर के अंदर का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था. किसी ने फौरन पुलिस को फोन कर दिया.

सूचना मिलते ही एसीपी ज्ञान प्रकाश राय और अंकुर विहार थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए. हत्या में इस्तेमाल धारदार चाकू बरामद कर लिया गया. सुमित को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया. थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी पति से पूछताछ जारी है. मृतका के परिजनों को सूचना दे दी गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है.

जैसे ही कविता की हत्या की खबर परिवार तक पहुंची, मातम छा गया. पिता और बहन थाने पहुंचे और सुमित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. मृतका के पिता ने कहा कि हमारी बेटी पर उसने पहले भी कई बार हाथ उठाया था. कल शाम भी उसने फोन कर बताया था कि पति उसे लगातार चाकू दिखाकर डराता है. हमें क्या पता था कि वही धमकी सच बन जाएगी. परिवार का आरोप है कि यह नृशंस हत्या है और सुमित को किसी हाल में बख्शा नहीं जाना चाहिए.

वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई. लोग कहने लगे कि दो साल जेल में बिताने के बाद किसी को लगता है कि इंसान सुधर जाएगा. लेकिन यहां कहानी अलग थी. जेल से लौटकर आए सुमित का शक और गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि उसने अपनी ही पत्नी की जान ले ली.

एक पड़ोसी ने कहा कि अक्सर इनके घर से झगड़े की आवाज़ें आती थीं. पर यह नहीं सोचा था कि मामला कत्ल तक पहुंच जाएगा. दो महीने पहले सुमित बाहर आया था और तभी से शक और गुस्से में जल रहा था.

पुलिस अब यह जांच कर रही है कि क्या वास्तव में कविता के किसी से संबंध थे या यह सब सुमित का वहम था. जांच अधिकारी का कहना है कि फिलहाल शुरुआती जांच में यह मामला पति के शक और घरेलू विवाद का प्रतीत हो रहा है. साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान अहम होंगे.

---- समाप्त ----
