UP: गाजियाबाद में पत्थर कारोबारी के अपहृत बेटे की सकुशल वापसी, पुलिस का सम्मान करने पहुंचे परिजन

Ghaziabad News: अपहरणकर्ताओं ने कारोबारी के बेटे को अगवा कर परिजनों से 4 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी. इसके बाद ग्रेटर नोएडा पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपियों को पकड़कर अपहृत को सुरक्षित बचा लिया.

पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह का हुआ सम्मान.(Photo:Screengrab)
UP News: गाजियाबाद के पत्थर व्यापारी के बेटे के अपहरण और फिरौती मांगने के मामले का खुलासा हो गया है. इस कार्रवाई के लिए ग्रेटर नोएडा पुलिस की टीम को व्यापारियों ने सम्मानित किया. परिजन अपने बेटे की सकुशल बरामदगी के बाद पुलिस कमिश्नर से मिलने सेक्टर-108 स्थित पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय पहुंचे और धन्यवाद दिया.

 परिजनों ने सीपी लक्ष्मी सिंह, डीसीपी ग्रेटर नोएडा और एसपी सहित पूरी टीम का आभार व्यक्त करते हुए शॉल और बुके भेंट कर सम्मान किया। इस दौरान अपहृत शशांक के परिजनों के अलावा गाजियाबाद के कई व्यापारी संगठन के लोग मौजूद रहे।

बता दें कि व्यापारी का बेटा एक युवती से फोन पर मित्रता के बाद मिलने गया था, जहां महिला और उसके साथियों ने उसका अपहरण कर लिया था और 4 करोड़ रुपये की फिरौती की मांगी. इसके बाद ग्रेटर नोएडा पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर युवक को सुरक्षित बरामद कर लिया था।

शशांक के पिता ने कहा, ''पुलिस ने दिन-रात मेहनत करके महज दो दिन में मेरे बेटे को सुरक्षित घर पहुंचा दिया. इसके लिए हम पुलिस कमिश्नर और पूरी टीम का दिल से धन्यवाद करते हैं.''

