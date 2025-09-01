गाजियाबाद: दर्जनों गाड़ियों के इंजन हुए एक साथ बंद, ग्रामीणों ने पेट्रोल पंप पर लगाया मिलावट का आरोप

गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र के दुहाई इलाके में स्थित मोरटा पेट्रोल पंप से डीजल लेने के बाद दर्जनों वाहन अचानक खराब हो गए. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि डीजल में पानी मिला हुआ था, जिससे गाड़ियों के इंजन सड़क पर ही बंद हो गए.

घटना के बाद वाहन मालिकों में आक्रोश फैल गया और लोगों ने पेट्रोल पंप पर हंगामा करना शुरू कर दिया. मौके पर स्थानीय पुलिस भी पहुंची और लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया. पीड़ितों ने बताया कि डीजल डालने के तुरंत बाद वाहनों के इंजन ने काम करना बंद कर दिया. कई वाहनों को सर्विस सेंटर और मैकेनिक के पास ले जाना पड़ा.

मिलावटी डीजल-पेट्रोल से गाड़ियों के इंजन हुए खराब

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या अकेली नहीं थी, बल्कि एक साथ कई दर्जनों वाहनों में हुई. इससे स्पष्ट हुआ कि पंप से दिया गया ईंधन मिलावटी या पानी मिला हुआ था. प्रभावित वाहनों में यूपी पीवाई एफआर 4448, यूपी16 एमई 0256, यूपी14 00065, यूपी11 जीबी 8008, यूपी14 एफजे 4300, यूपी14 जीई, यूपी14 जीएम 7299, यूपी14 ई2 5152, यूपी15 ईओ 5152, यूपी14 एफएस 6430 और यूपी14 येन 5143 सहित कई वाहन शामिल हैं.

सूचना मिलने पर ग्रामीण डीएम ऑफिस पहुंचे. डीएम ने तुरंत डीएसओ को जांच के आदेश दिए. डीएसओ ने मौके पर डीजल का सैंपल लिया और जांच के लिए भेजा. डिपो कर्मचारियों ने कहा कि यदि डीजल खराब पाया गया तो कंपनी प्रभावित वाहनों के इंजन ठीक कराएगी.

ग्रामीणों ने पेट्रोल पंप पर जमकर किया हंगामा

पेट्रोल पंप मालिक अभिषेक बजाज का कहना है कि शुरुआती जांच में किसी कमी का पता नहीं चला है. उनके अनुसार पेट्रोल और डीजल के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं और रिपोर्ट 2-3 दिन में आएगी.

