गाजियाबाद में बैंक मैनेजर की 14वीं मंजिल से गिरने से मौत, हादसा या सुसाइड, जांच में जुटी पुलिस

गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र में सोमवार रात एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे राजनगर एक्सटेंशन इलाके को हिला दिया. ऑफिसर्स सिटी-1 सोसाइटी में रात करीब आठ बजे तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई दी. सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंचे तो पार्किंग में 40 वर्षीय रोहित बत्रा गंभीर अवस्था में पड़े मिले. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

रोहित बत्रा बैंक ऑफ इंडिया, हापुड़ ब्रांच में ब्रांच मैनेजर थे. वह मूल रूप से बुलंदशहर के रहने वाले थे और सोसाइटी की सातवीं मंजिल पर उनका एक फ्लैट है, जिसे किराए पर दिया हुआ था. पुलिस जांच में सामने आया कि घटना से पहले रोहित 14वीं मंजिल पर गए थे, जहां से उनके गिरने की संभावना बताई जा रही है. फिलहाल यह साफ नहीं है कि वह वहां क्यों पहुंचे थे.

बैंक मैनेजर ने किया सुसाइड

पुलिस के अनुसार, रोहित ने घटना से कुछ देर पहले अपने परिजनों को व्हॉट्सऐप पर सुसाइड नोट भेजा था. परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. फोन लोकेशन के आधार पर पुलिस 14वीं मंजिल तक पहुंची और वहां से उनका बैग और मोबाइल फोन बरामद किया. परिवार ने बताया कि रोहित कुछ समय से संपत्ति विवाद के कारण तनाव में थे.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

एसीपी उपासना पांडेय ने बताया कि प्राथमिक जांच में पारिवारिक तनाव की बात सामने आई है. पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी है. पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. पुलिस हर एंगल को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ा रही है. वहीं तकनीकी टीम सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है. यह पता लगाया जा रहा है कि रोहित 14वीं मंजिल तक कैसे पहुंचे और उस समय आसपास कौन-कौन मौजूद था. पुलिस अब सुसाइड, हादसा या किसी अन्य कारण सहित सभी संभावित पहलुओं पर काम कर रही है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

